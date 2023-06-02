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瑪娃襲日「1人遭溪水沖走」！關西機場警報大響　星宇發1500壓驚

▲瑪娃颱風強襲日本，影響關西機場航班。（圖／記者許力方攝）

▲瑪娃颱風強襲日本，影響關西機場航班。（圖／記者許力方攝）

記者閔文昱／綜合報導

颱風瑪娃遠離台灣後，目前正朝日本西南側前進，日本氣象廳針對近畿與四國地區發布強降雨警報，其中和歌山縣出現驚人雨勢，下午傳出有民眾因溪水暴漲，不幸被沖走，目前救援單位仍在搜索當中。另外，惡劣天氣也導致交通大受影響，關西機場聯外交通僅剩巴士，許多航班也不斷延遲，稍早星宇航空已針對受影響旅客發放1500日圓的機場消費抵用券。

綜合日媒報導，受到瑪娃颱風（2號颱風）與鋒面影響，日本高知縣與和歌山縣出現「線狀降雨帶」，同一地點將持續性出現強降雨，為預防土石流與河水氾濫災情，地方政府已針對靜岡縣、長野縣、京都府、奈良縣、高知縣、大阪府、德島縣、兵庫縣、和歌山縣等低窪、山邊地區發布避難指示，超過4萬位居民受到影響。

報導指出，由於和歌山縣受強降雨影響，和歌山市、海南市都傳出溪水暴漲，下午1點左右，和歌山縣紀美野町釜瀧的真國川村更傳出有一名民眾不幸被沖走，目前救援單位仍在搜索當中。

另外，JR機場線及南海電鐵機場線停駛，目前往來關西機場大眾運輸只剩巴士。而關西機場也因惡劣天氣航班大亂，有2班今天飛往台北的班機皆延誤2小時以上，其中就包含星宇航空。一名位在當地的網友發文指出，當局已發布「關西暴雨警戒」，機場旅客手機紛紛響起警報聲，星宇航空為了緩解旅客心情，每人發放1500日圓機場消費抵用券，「給乘客買點心吃買咖啡喝壓壓驚。」

▼針對航班受影響，星宇航空已發放1500日圓機場消費抵用券。（圖／記者許力方攝）

▲▼針對航班受影響，星宇航空已發放1500日圓機場消費抵用券。（圖／記者許力方攝）

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