英政壇連2年爆性騷！首相去年遭逼下台　「至少5女受害」黨鞭停職

▲英國政壇接連2年爆發性騷案。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

民進黨近來屢傳性騷案，而英國執政與在野兩黨也接連2年發生性騷案。近來一名工黨黨鞭遭爆料曾對5名女性同事性騷擾，目前已遭停職；而2022年發生的保守黨副黨鞭性騷案，更成為讓時任首相強生下台的最後一根稻草。

英國工黨黨鞭戴維斯（Geraint Davies）遭政治媒體Politico爆料，過去5年曾對多名女性同事進行言語及身體上的性騷擾，其中一名受害者已向工黨提出正式投訴，而工黨也表示，這是完全不可接受的行為與非常嚴重的指控，戴維斯已在1日遭停職。

BBC報導指出，Politico訪問了20多位曾與戴維斯共事過的人，而至少有5名女性指控戴維斯曾對她們做出性騷擾舉動，最早約可追溯至5年前，而犯行包含酗酒爛醉、說出與性有關的評論、對年輕女同事做出不必要的觸摸。

▲英國工黨黨鞭戴維斯（Geraint Davies）。（圖／翻攝自Facebook／Geraint Davies）



部分受害者表示，曾向工黨其他黨鞭舉報戴維斯的行為，目前也有其中一名受害者向工黨提出正式投訴。工黨發言人表示，「我們強烈鼓勵所有人出面投訴，並參與工黨的調查。」不過，戴維斯仍否認這些指控，「如果我無意中冒犯任何人，我感到很抱歉，因為我們共享一個平等尊重的環境非常重要。」

除了在野的工黨之外，執政保守黨議員、副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）去年7月被爆料在私人俱樂部喝醉後，對2名男客性騷擾，甚至撫摸其中一人下體，隨後又有消息指出，品契爾早有性騷擾前例，卻沒有受到相應處分。

此事件發生後，保守黨黨員對此極度不滿，前衛生大臣賈維德（Sajid Javid）及前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）相繼辭職，接下來，初級大臣、國會議員及各階層官員紛紛跟進，成為讓時任首相強生（Boris Johnson）下台的最後一根稻草。