英智庫：烏俄戰爭「沒有改變」北京對於武力攻台的想法

▲解放軍東部戰區部隊向台海進行遠程實彈演習。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）於2日發布報告指出，中國仍是現存國際秩序的「主要長期挑戰」，而且沒有證據表明，俄羅斯入侵烏克蘭受挫一事，改變了北京對於武力攻台的想法。

「國際戰略研究所」在印太安全年度評估報告中說明，烏俄戰爭可能加速了印太地區增加軍事支出及發展軍事能力的趨勢，但「北京把台灣視為內部挑戰，這影響了它的評估，也就是中國使用武力收復台灣，與烏克蘭戰爭完全不同。」儘管如此，中國軍事專家仍分析了西方支持烏克蘭的影響，以及俄羅斯軍事表現不佳的因素。

報告認為，「不可能斷定中國是否會在未來某個時間點使用武力奪取台灣」，但沒有證據顯示「中國對於入侵台灣有一個固定的時間表」。此外，北京決策不僅受到軍事能力評估的影響，也有考量到美國及其盟友可能的非軍事反應，包括潛在經濟衝擊。

▲美軍「勇敢之盾」軍演，航空母艦雷根號與上百架戰機參與。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

「國際戰略研究所」於2至4日在新加坡主辦「香格里拉」亞洲安全會談，烏俄戰爭及其對印太地區的影響、美中之間日益激烈的競爭，都將是本屆重要主題。

CNN報導，隨著北京迅速擴大海軍規模、在南海打造軍事化島嶼、尋求在南太平洋締結安全協議、對於爭議領土的措辭強化，美國及印太地區近年越來越擔心日益強硬的中國，尤其過去一年更為加劇，因為北京兩度在台灣周邊舉行大規模軍演，且拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，而這場戰爭也讓人們越來越關注台灣這個亞洲潛在引爆點。

「國際戰略研究所」在報告中指出，中國持續發展「藍水海軍」，以利在遠離中國港口的公海展開行動。但美國及其最重要的區域盟友努力增加海軍資金及備戰能力，可能漸漸取得優勢。

面對中國崛起，美國近年積極強化區域安全聯盟，包括美日印澳「四方安全對話」（Quad）及「英美澳三方安全聯盟」（AUKUS），但由於經濟依賴以及對於局勢升級的恐懼，在美中「日益激烈的對抗」之中，許多印太國家更希望避免選邊站，未出現與美結盟的趨勢。