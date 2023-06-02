媳婦用「母乳做點心」被變態公公吃下肚！　傳訊息：我好想吃

▲國外一名人妻抱怨，她用母奶做點心，竟然被公公吃掉。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

國外一名女子在網路論壇Reddit上發文詢問，她用自己的母奶做點心給寶寶吃，公公竟然在群組聊天室回「我好想吃」，還附上雙眼冒愛心的表情符號，某次她烤了母乳瑪芬，已經暗示過大人不能吃，結果她只是暫時離開位置，變態公公竟然直接偷吃了一塊，讓她瞬間覺得超噁心。有網友也留言說自己「快吐了」。

根據澳洲kidspot.com.au報導，一名新手媽媽在Reddit「我是混蛋嗎」子版面發文表示，她發現公公在她餵母乳方面「做出怪怪的事」，而且遠遠超過「讓人覺得不舒服」的程度。她先是提到，自己正在給7個月大的兒子餵母奶，但孩子正在斷奶期，她數月前做了母乳冰棒，結果公公竟在在家族群組裡回覆「我好想吃」，還附上雙眼冒愛心的emoji符號。

女子傻眼回應道，這是用她的母乳做的。公公解釋，他剛剛沒看清楚才會說想要吃。這是女子第一次感覺公公有些奇怪，但第二起事件卻讓她覺得毛骨悚然。女子某天用母乳烤了一些瑪芬糕點要給寶寶吃，公公不請自來地說「哇！好香，有人在烤蛋糕。」女子表示，那是要給嬰兒吃的點心，材料只用了水果、麵粉和母乳，還提醒公公說家裡有另一個給大人吃的普通蛋糕。

▲人妻表示，公公對於母奶的迷戀已經超越「讓人不舒服」，到達「噁心、變態」的地步了。（示意圖／CFP）

怎料，當她短暫離開去洗完手，回來的時候點心竟然少了一塊，公公直接坦承吃了一個。女子氣得告訴公公，這樣很噁心，「那是給嬰兒的母乳瑪芬」。結果公公還臉不紅氣不喘地說，又沒關係，因為「母乳也是素食」。女子最終直接大罵公公是個「變態」，要他離開她的房子。

女子後來決定打電話問婆婆，而婆婆也證實公公一直對哺餵母乳很癡迷，婆婆當初餵母乳時，他就會在旁邊看，搞得她4個月哺乳期間都鎖在房內獨自餵奶。除此之外，公公還曾經被女同事檢舉，自己在公司指定空間擠奶時「一直被他打擾」，最終公公被迫調職。女子得知真相後，已經要求公公交出她家的鑰匙，「我告訴他，如果連他老婆也想把他鎖在門外，那我也有權這樣做。」

網友們紛紛留言力挺，說女子這種作法完全不「混蛋」，「就忍住不吃母奶點心到底有多難啊？」、「這太噁心了，非常不恰當」、「你應該完全把他從生活中剔除，你老公也應該支持你這麼做」、「這篇文真的引發了我嘔吐的本能反應」、「今天覺得自己有長眼睛很慘」。