偷吃露餡！渣男刺死懷孕女友「放火焚屍」　秒跟小三說：我自由了

▲ 亞歷山德羅殺害茱莉亞後企圖焚屍滅證，還謊稱她懷的不是自己的小孩。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利米蘭發生一起驚悚事件，一名男子報案稱有孕在身的女友突然失蹤，調查竟發現是他出軌被揭穿後親手殺害對方，犯案後還傳訊息給小三，聲稱自己成了「自由之身」，接著企圖焚燒屍體後棄屍。

跟據《鏡報》，30歲調酒師亞歷山德羅（Alessandro Impagnatiello）5月28日報案，稱他懷有7個月身孕的29歲女友茱莉亞（Giulia Tramontano）突然失蹤，早上上班前還曾見到她，但回家後便遍尋不著。

警方隨即展開大規模搜索，家屬也在社群媒體上焦急尋人，經過多天調查後，亞歷山德羅才在1日招認，是他親手將女友刺死，並將屍體藏在他們位於米蘭塞納戈（Senago）的家附近一塊廢棄的綠地，目前被關押於聖維托雷（San Vittore）監獄。

調查發現，茱莉亞最近發現亞歷山德羅和一名酒吧女同事有一腿，對方懷孕後決定墮胎。茱莉亞為此在家中和亞歷山德羅發生口角，亞歷山德羅便憤而將她殺害。亞歷山德羅坦承，行兇後曾試圖在家中浴室焚燒女友屍體，接著在室外再度企圖焚燒，最後才將屍體藏在廢棄綠地。

警方還發現，他殺害女友後曾傳訊息給出軌對象，稱茱莉亞已經「走了」，他成了「自由之身」，還謊稱茱莉亞肚子裡的孩子與自己無關。但這名女子並不知道自己是第三者，更不知道茱莉亞有孕在身。

調查人員研判，茱莉亞約在5月27日晚間遇害，亞歷山德羅28日凌晨到小三家中找她時，茱莉亞的遺體已經被棄置家中數小時。遺體尋獲後，家屬在IG上發文，PO出一張悲劇發生前的家族合照，並感謝外界幫忙，「我們的家人將永遠團結，就像照片裡一樣。」