民進黨再爆性騷擾吃案　林亮君怒：蔡沐霖、陳右豪出來面對！

記者陳家祥／台北報導

民進黨另一名前黨工2日指控遭到同仁陳右豪性騷擾，她向時任青年部主任蔡沐霖反映，對方卻反逼她道歉，引來關注。對此，台北市議員林亮君表示，性騷加害者不可饒恕，明明知情卻冷處理的人也是共犯，看完受害者的控訴真的滿肚子火，「簡直無恥」；看完受害者的控訴後，一字一句都令人心疼又憤怒，「蔡沐霖、陳右豪，出來面對！」

「性騷加害者不可饒恕，明明知情卻冷處理的人也是共犯！」林亮君2日在臉書表示，近日性騷事件頻頻爆出，今天又有一位受害者站出來發聲，控訴同事陳右豪追求她不成，惱羞騷擾，她向民進黨前青年部主任蔡沐霖控訴後，更慘遭職場霸凌，一字一句都令人心疼又憤怒，「蔡沐霖、陳右豪，出來面對！」

林亮君說，看完受害者的控訴真的滿肚子火，蔡沐霖身為主管，聽到同仁遭到性騷擾，居然把錯歸咎到女生身上，性別意識低落到這種程度，「簡直無恥！」

林亮君說，更誇張的是，不但不處理、還包庇施以性騷的人，甚至要求受害者離開或向性騷者道歉，完全是加害人的共犯，至今這兩個人都沒有因爲這個事件受到任何懲處，也仍然活躍在政治圈、媒體圈。

林亮君喊話，希望民進黨趕快徹查還有多少這種爛事，積極面對，儘速建立安心、透明的工作環境，讓每一位黨工、志工不必面對職場不平的恐懼，在崗位上全心為台灣努力。