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大陸 大陸焦點 特派現場

陸屠宰場「強制灌水」活牛　「吐了繼續灌」就為騙重量！

▲▼陸屠宰場強制灌水活牛　「吐了繼續灌」就為騙重量！。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲屠宰場員工把水灌入活牛口中。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

海南省海口市一名記者近日爆料，海口金田農產品交易市場的屠宰戶在屠宰活牛之前，強制給肉牛大量灌水，用以增加牛肉重量。但該名記者向警方舉報此事後，自己反而遭到質疑。

根據《澎湃新聞》報導，爆料的記者提到，他們今年4月接到消息，海口金田市場內屠宰場宰殺活牛前，會有人給待宰活牛強制灌水，用以增加牛肉重量，灌水後的活牛送到待宰間休息，待其胃部的水消化約兩三個小時後進行屠宰。

記者指出，接到線索後，他們在此後一個多月的時間至少4次前往現場暗訪，發現工人定時給待宰活牛大量灌水現象持續存在，「強制灌水時間通常為晚上8點到9點，市場有專門駐場獸醫，但給活牛強制灌水現象長期持續存在沒有被制止，這令我們十分不解。」

記者發現，有些活牛被強制灌水後，會痛苦的掙扎、搖頭，有些牛則因為胃裡被灌了太多水，一直吐。

▲▼陸屠宰場強制灌水活牛　「吐了繼續灌」就為騙重量！。（圖／翻攝澎湃新聞）

暗訪結束之後，記者就打了110舉報，但海口市公安局秀英分局西秀派出所工作人員卻反過來質疑記者，「你怎麼能隨隨便便進入人家屠宰場？」「你怎麼可能看人家注水嘛？要殺牛你不灌水洗胃？」「我感覺你這個舉報怪怪的」。

記者最後向對方表明了身份，對方才掛斷電話。隨後，另一名派出所工作人員致電表示，已經在前去調查的路上。

西秀派出所工作人員5月26日指出，25日晚上9時50分，派出所民警到海口金田市場現場沒有發現給牛灌水現象，他們對現場負責人進行了警示教育，要求其合法經營。

之後，記者又聯繫海口市場監管部門反映此事，得到的答覆是屠宰環境屬於農業農村局負責監管。海口市農業農村局工作人員說，有證據證明市場存在違規行為的，應該由綜合執法部門負責查處。

▲▼陸屠宰場強制灌水活牛　「吐了繼續灌」就為騙重量！。（圖／翻攝澎湃新聞）

不過，秀英區綜合行政執法局相關科室負責人卻說，灌水牛肉現象由市場監管部門監管。記者無奈表示，「舉報了一圈，不知道該他們誰查處。」

海口市秀英區綜合執法局宣教科負責人6月1日表示，5月26日接到舉報後，該局農林執法大隊5月29日會同秀英區農業農村局到海口金田市場進行現場勘驗，沒有現場發現活牛待宰前灌水的行為，但執法大隊仍在對暗訪的影片證據進行調查，並且，他們也要求企業在活牛餵水區域安裝監控接受社會監督，「一旦核實到屠宰戶給待宰肉牛強制灌水的違法事實後，他們會對涉事屠宰戶進行行政處罰。」

▲▼陸屠宰場強制灌水活牛　「吐了繼續灌」就為騙重量！。（圖／翻攝澎湃新聞）

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