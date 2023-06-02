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路透：美擬向日本購買「TNT炸藥」軍援烏克蘭

▲▼烏克蘭砲兵在巴赫姆特前線發射火砲。（圖／路透）

▲烏克蘭砲兵在巴赫姆特前線發射火砲。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

自烏俄戰爭開打以來，美國持續向烏克蘭提供軍備彈藥，而《路透社》獨家消息指出，美國正在尋求從日本取得用於155毫米砲彈的TNT炸藥，確保對烏克蘭軍援無虞。據了解，在全球彈藥短缺的情況下，美日似乎已找到出售TNT炸藥的方法。

根據《路透社》報導，由於日本法規明確規定，禁止日本公司向海外出售致命武器，因此任何採購案都考驗著日本是否願意為協助基輔而招致爭議。儘管如此，在全球彈藥短缺的情況下，美日似乎找到了出售TNT炸藥的方法，日本消息人士也透露，「美國有辦法從日本買炸藥。」

消息人士指出，日方已向美國政府表示，將准許銷售工業用炸藥，因為相較於純軍事用途物品出口，日本法規對商業銷售兩用產品或設備的出口規定相對寬鬆，而工業用炸藥並非僅供軍事使用的產品。

另一名消息人士稱，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本週訪問東京後，除了日方告訴美方會允許出售工業用TNT炸藥外，美國還希望讓一家日本公司加入TNT炸藥的供應鏈，以便向美軍的彈藥工廠運送炸藥，並將其用來製作155毫米砲彈。

日本經濟產業省不願透露是否有日本企業就此事與其洽談，並在電子郵件中指出，不受軍事限制的物品出口時，將就買方意圖等出口常規進行評估，包括這些物品使用時是否有妨礙國際安全之虞。防衛省則未做出回應。

美國國務院雖未正面回應，但稱華府正和盟國及夥伴合作，提供烏克蘭所需的支援以保衛國家，更提到「日本在支援烏克蘭防禦方面展現出領導能力」。

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