用F-16戰機換土耳其點頭？　拜登：瑞典很快就會入北約

▲美國總統拜登6月1日演講時表示，瑞典「很快」就會加入北約。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

因土耳其持續阻擋，瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）一事遲遲無法推動。美國總統拜登前幾日曾暗示，即將與土耳其達成協議，又於1日演講時直指，瑞典「很快」就會加入北約。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在此之前曾開口向拜登要F-16戰機。

路透社報導，拜登1日出席科羅拉多州美國空軍官校（Air Force Academy）畢業典禮，他向畢業生說道，為因應俄羅斯與中國帶來的挑戰，他們將在日益動盪的世界展開軍旅生活。

拜登在演講中表示，「儘管俄羅斯總統普丁想透過入侵烏克蘭，來分裂北約之間的關係，但北約比他想得更加強大，最近芬蘭的加入可以佐證。而且，瑞典很快也會加入。」

先前消息指出，拜登上月29日與土耳其總統艾爾段通話時，艾爾段告訴拜登，土耳其想買美國F-16戰機，拜登則要土耳其不要再阻擋瑞典加入北約。

另據CNN報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）否認美國政府將F-16戰機當作談判籌碼，促使土耳其同意瑞典加入北約。布林肯強調，「兩件事並無關連，但都對歐洲安全至關重要，我們認為兩者都應該盡快推進。」

俄烏戰爭沒多久，芬蘭與瑞典一同申請加入北約，但目前僅芬蘭成功入會。由於艾爾段質疑，瑞典政府暗中庇護土耳其境內庫德工人黨（PKK），因此不斷阻撓瑞典加入。