破壞片曝！北市9輛車輛照後鏡被「拔啊拔」　士林警30min火速緝兇

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區芝玉路二段昨（1日）出現白衣男以手摺、腳踹方式，隨機破壞路邊車輛後照鏡，民眾見狀報案。芝山岩派出所獲報後立即循其特徵於周遭巡視，半小時火速查獲渾身酒味楊姓男子，他稱「情緒失控」，清查後共9輛車遭破壞，2名車主提告毀損，另7名車主不追究，警方訊後依毀損罪函送士林地檢署偵辦。

▲北市士林區出現白衣怪男，沿途隨機以手拆、腳踹方式破壞路邊車輛後照鏡 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

有民眾在臉書社團po文指出，昨（1日）晚間6點30分時候，在芝玉路二段看到白衣男子沿路破壞車輛，已經有報警了，不知道警察有沒有抓到人。

轄區芝山岩派出所獲報後，立即調閱監視器，發現年約40歲白衣男行經芝玉路、士東路，無故對路邊車輛以手摺、腳踹方式，毀損數台車輛後照鏡，警方到場時男子已離去；但警方仍循其特徵開始在周遭巡視，並在案發後半小時，於士東路查獲渾身酒味的楊姓男子。

▲白衣男舉起腳對路邊車輛後照鏡猛踹。（圖／民眾提供）

楊男渾身酒氣、酗酒泥醉向警稱「我是酒後情緒失控」因此才隨機破壞路旁車輛；經警方清查共9輛車遭破壞，警方逐一通知被害人後，7人表示不願追究，2名被害人則完成報案程序，警方後續將依毀損罪函送士林地檢署偵辦。

士林警分局也呼籲民眾勿因情緒或一時貪玩，咨意毀損他人之物，除得面對法律責任外，後續更須負相關賠償責任，警方將會持續針對轄內治安重點加強巡邏守望，以維護市民生命及財產安全。