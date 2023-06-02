埔里親水節開幕　結合「六足狂想曲」昆蟲主題活動清涼過暑假

▲2023埔里親水節1日開幕。（圖／翻攝「立法委員 馬文君」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

第二屆「埔里親水節」於1日開幕，並結合桃米社區豐富的生態資源，以昆蟲主題推出「六足狂想曲」等系列活動；埔里鎮公所指出，活動期間為6至8月每週日，總共有13場活動日，歡迎全國各地遊客前來清涼過暑假。

昨天的開幕活動有埔里鎮長廖志城、埔里鎮民代表會主席林釧儀主席、立委馬文君，以及縣議員蘇昱誠、陳宜君、蔡銘軒等多位地方民代仕紳一同與會；在薪傳舞蹈團熱情開場表演後，眾人透過冰雕藝術用應景的水槍注水後共同戲水，以專屬夏天的熱情和涼爽感，迎接來自各地的遊客。

▲2023埔里親水節1日開幕。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專，下同）

廖志城表示，埔里桃米親水公園從去年開辦第一屆親水節活動以後，吸引許多遊客前來遊玩體驗，今年再度結合在地年輕團隊創意，導入桃米社區豐富的生態資源，在親水主題區戲水池上空搭建「迷幻蟲宇宙」、涼亭區域則布置「蟲蟲捉迷藏」；除可以安全戲水，「昆蟲主題區」於每個活動日的上午9點至下午4點也將安排體驗活動，例如昆蟲講座、生態瓶植栽製作、音樂表演，他感謝水保局南投分局、日管處、社區相關協會組織、暨南國際大學及地主熱心幫忙。

林釧儀對鎮公所推出的親水節系列活動表達高度肯定，他認為開幕儀式還用冰雕營造出雪花紛飛的清涼氛圍，更增添消暑、玩水的樂趣，也指出因親水公園皆使用天然山泉水，為提供最佳的遊玩品質，活動期間每週三、四都會進行環境清理不放水，請遊客多加體諒。

水土保持局南投分局長陳榮俊表示，桃米親水公園於921災後一直是埔里的夏季熱門景點，在2020年因遊客眾多造成環境問題，且設施年久失修而封園整修：在水保局、日月潭風景管理處、埔里鎮公所及地主努力下，營造更安全、無障礙友善及生態多元的遊憩空間，並於2021年重新開幕，更獲得建築園冶獎的肯定；水保局南投分局更結合桃米親「水」公園與澀「水」社區，規劃推出減碳環保的「水水軸線」，包含生態體驗、電輔車代替接駁、特色紅茶體驗及秘境澀水森林步道等，邀請遊客跟著蝴蝶遊山玩水、齊享消暑樂趣。

鎮公所提醒，活動聯繫請洽「山系‧桃米親水公園」粉絲專頁（https://www.facebook.com/puliyama?mibextid=LQQJ4d）。