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同事給的啤酒摻毒　他喝完「像被附身」死亡！40歲男被控過失殺人

▲▼紐西蘭21歲青年薩加拉（Aiden Sagala）誤飲「冰毒啤酒」後身亡。（圖／翻攝自Facebook／Aiden Sagala；紐西蘭警方）

▲薩加拉（Aiden Sagala）誤飲「冰毒啤酒」後身亡。（圖／翻攝自紐西蘭警方、Facebook@Aiden Sagala）

記者張寧倢／綜合外電報導

紐西蘭一名21歲青年3月誤喝了一罐被人摻了冰毒（甲基苯丙胺）的啤酒，在家中昏倒後被送醫，治療5天後仍不幸身亡。家屬表示，他是從一名同事那裡取得這些啤酒，當晚就在毫不知情的狀況下，打開其中一罐來喝，結果倒地不起「看起來像被附身」，最終因此喪命。一名40歲男性事後被檢方指控過失殺人罪。

根據紐約郵報等報導，薩加拉（Aiden Sagala）3月7日在誤飲被汙染的啤酒後身亡，警方認為他並未參與任何毒品販運。身為醫生的姐姐安琪拉（Angela）受訪表示，當天她在外吃晚餐，接到伴侶電話後趕回家時弟弟薩加拉已經倒地，她先設法穩定他的狀況，直到救護車將人送醫。她回憶當下情景，「他不是他自己，看起來像是被附身。躺在地上，試圖在弄他的鼻子，然後他轉向我說，『姐姐，我要死了』。」

▲▼紐西蘭21歲青年薩加拉（Aiden Sagala）誤飲「冰毒啤酒」後身亡。（圖／翻攝自Facebook／Aiden Sagala；紐西蘭警方）

▲薩加拉的姐姐就是醫生，她趕回家為弟弟急救，但送醫5天後仍是回天乏術。（圖／翻攝自Facebook／Aiden Sagala）

身分保密的40歲男性被告1日在紐西蘭一家法院受審。法庭文件指出，被告持有標示為Honey Bear House Beer的啤酒，其中含有甲基苯丙胺成分，卻未能採取合理措施避免罐裝飲料危害生命，被指控過失殺人。另一名30多歲男子已在5月被控3項進口冰毒與1項持有古柯鹼的罪嫌。兩人可能在審判中面臨最高無期徒刑的刑罰。

薩加拉死亡後，紐西蘭警方發布公共安全警告稱，這種流通在社區中的獨特啤酒可能被甲基苯丙胺污染，上頭標示Honey Bear House Beer字樣，為淺藍底色與紅色熊的設計，請民眾切勿飲用。據了解，紐西蘭無法買到這牌啤酒，且這批受汙染的產品中不涉及其他品牌。

奧克蘭市警方刑事調查科警督鮑德溫（Glenn Baldwin）指出，調查發現了大量毒品輸入的情況，以液體形式將毒品藏在啤酒罐中走私至紐西蘭，價值可能達到數億美元。警方表示，現已經在南奧克蘭郊區曼努考（Manukau）一處倉庫發現大量冰毒與其他毒品，將繼續追查以啤酒灌運毒的相關事件，但估計不太可能在網路或店面通路取得，不過部分貨物可能已被贈送或在同事之間傳遞。

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