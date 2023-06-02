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RCEP對15簽署國全面生效　陸商務部：帶來實在的紅利

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸商務部網站公布，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）2日起對菲律賓正式生效，代表RCEP對15個簽署國全面生效。商務部表示，大陸企業而言能享有關稅減讓優惠、降低貿易成本，並創造穩外貿、增外資作用，帶來實在的紅利與實惠。

2020年11月15日，東盟10國和澳洲、中國、日本、韓國、紐西蘭共同簽署RCEP，並推動協定於2022年1月1日正式生效。2023年6月2日，RCEP對菲律賓正式生效，至此，協定對15個簽署國全面生效。

大陸商務部際司負責人指出，RCEP區域總人口、GDP總值、貨物貿易金額均占全球比重約30%，RCEP的全面生效將推進簽署國間貨物、服務和投資市場開放承諾，促進區域內原材料、產品、技術、人才、資本、訊息和數據等生產要素的自由流動，逐步形成「區域一體化大市場」，並將有利於推進區域產業鏈、供應鏈融合發展。

大陸商務部稱，RCEP為大陸穩外貿穩外資發揮了重要作用。從貿易看，去年大陸與RCEP其他成員進出口總額12.95兆（人民幣，下同），年增長7.5%，占大陸外貿進出口總額的30.8%；今年前4月，大陸與RCEP其他成員進出口總額為4.12兆，年增長7.3%，占大陸外貿進出口總額30.9%。

大陸商務部進一步表示，就吸引外資看，去年大陸實際利用RCEP其他成員投資額235.3億美元，年增長23.1%；今年前4月，大陸實際利用RCEP其他成員投資額近89億美元，年增長超過13.7%。上述數據顯示，RCEP為大陸企業帶來實在的紅利和實惠，並協助企業降低貿易成本。

大陸商務部指出，RCEP為中國大陸廣大企業帶來實實在在的紅利和實惠，在RCEP架構下，去年大陸企業享惠出口貨值2353億元，享進口國關稅減讓15.8億元；享惠進口貨值653億元，減讓稅款15.5億元。2023年首季，大陸企業享惠出口貨值622.9億元，享進口國關稅減讓9.3億元；享惠進口貨值182.5億元，減讓稅款4.8億元。

大陸商務部稱，未來將透過3點措施，持續推進RCEP帶來的貿易紅利。一是持續指導地方、行業、企業實施和利用好協定，二是提升公共服務水平，推動協定實施經驗複製推廣，三是推動成員國高水平履約，深入推進RCEP機制建設與合作。

大陸商務部強調，中方將與各成員一道，持續推動RCEP關稅減讓承諾、服務貿易和投資開放承諾落實到位，貿易投資自由化便利化等規則義務充分履行。也將推動定期召開RCEP部長級會議、聯合委員會等機制性會議，並支持成立RCEP秘書機構，加強RCEP經濟技術合作。另將積極推動成員間產品和服務標準規制的協調對接，務實推進地區合格評定互認合作，為RCEP高質量實施創造更好條件，帶動地方和企業更加充分融入RCEP大市場，在更高水平上實現互利共贏和共同發展。

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