壓壞眼鏡索2千不成！想尾隨突襲　反遭對方開山刀狠砍右腳

記者戴上容／新北報導

20歲陳姓女子日前與盧男騎車出遊，不料放在車廂的隱形眼鏡和電子菸被壓壞，陳女氣炸，找來陳男要盧賠償2000元，盧不爽拒賠還嫌陳態度差，於是尾隨陳男想教訓他，沒想到事跡敗露，盧的李姓友人反遭陳拿開山刀狠砍。警方後續在北市一家旅館逮捕陳男，警詢後將依傷害罪嫌送辦，另持續追緝共犯到案。

▲▼ 陳男發現有人尾隨他，持刀砍傷對方，警方循線在北市士林區一家旅館內逮捕陳男帶回偵辦。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，19歲盧男日前騎車載著20歲陳女外出，卻因車廂內陳女的隱形眼鏡及電子菸壞損，雙方爆發衝突，昨天晚上9時許，陳女約盧男到北市萬華談賠償，兩方各帶5、6名友人到場助陣。

▲ 陳男棄車逃逸。（圖／記者戴上容翻攝）

陳女的友人19歲陳男，在談判中向盧男索要2千元賠償金，這事就此作罷，然而，盧男這方（友人李、林等人）拒絕，並認為陳男口氣不佳，雙方在街頭爆發拉扯，最後兩方人馬不歡而散，盧男這方李、林兩男餘氣未消，騎車尾隨陳男機車，準備伺機突襲教訓陳男。

李、林兩車行經新北市三重區重新路四段時被陳發現，陳一怒之下持開刀山朝著李男揮砍，導致李男右大腿、右腳踝多處刀傷，緊急送醫急救縫合後沒有生命危險。陳男逞凶後騎車飆離現場，把凶刀往忠孝橋下方淡水河丟棄，變換交通工具接完其女友，兩人躲藏在北市士林區一家旅館內。

警方獲報循線追查，於案發後3小時在旅館內逮捕陳男帶回偵辦，偵訊後依傷害罪嫌送辦，並持續追緝其他共犯到案說明。