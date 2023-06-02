參議院火速通過「美債上限法案」！　將送交拜登簽署

▲ 參議員在國會大廈表決到1日深夜。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國參議院當地1日晚間以63對36票表決通過債務上限法案，將債務上限暫停至2025年1月1日，以避免首次違約。眾議院前一天晚間通過該法，現將送交總統拜登簽署。拜登稍早聲明回應，除讚揚國會付出的努力，也稱「我期待盡快簽署法案成為法律，明天將向美國人民直接發表談話。」

拜登在參院通過法案後聲明表示，「兩黨參議員今晚用投票守護我們得來不易的經濟進步，防止美國史上首次違約。他們再度合力證明，美國是個會支付帳單、履行義務的國家，且將永遠如此。我要感謝參院領袖舒默（Chuck Schumer）及麥康諾（Mitch McConnell）迅速通過這項法案」，並稱這項兩黨協議是「我們的經濟與美國人民的巨大勝利」。

根據CNN，將債務上限暫停至2025年可在下次總統大選前消除違約風險，而該法案除解決債務上限問題，還限制非國防開支，擴大對貧民食品券領取者的工作要求，並撤回部分疫情救濟金等。

國會通過法案的時限非常緊迫，幾乎沒有出任何差池的餘地，為兩黨領導階層帶來龐大壓力，因為違約風險正在逼近。此前，眾院5月31日以314對117票的壓倒性優勢通過。