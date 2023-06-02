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約旦王儲大婚！賓客名單超豪華　凱特王妃穿絕美長禮服出席

▲▼約旦王儲胡笙（Hussein bin Abdullah）與沙烏地建築千金拉吉瓦（Rajwa Al Saif）於1日完成婚禮。（圖／路透）

▲約旦王儲胡笙與沙烏地建築千金拉吉瓦於1日完婚。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

中東王室近日傳出好消息，約旦王儲胡笙（Hussein bin Abdullah）和沙烏地阿拉伯建築千金1日舉行盛大婚禮，當日各國重量級貴賓皆到場恭賀，包括美國第一夫人吉兒拜登、英國威廉王子和妻子凱特王妃。

▲▼約旦王儲胡笙（Hussein bin Abdullah）與沙烏地建築千金拉吉瓦（Rajwa Al Saif）於1日完成婚禮。（圖／路透）

▲▼上千名約旦民眾上街祝賀王儲大婚。（圖／路透）

▲▼約旦王儲胡笙（Hussein bin Abdullah）與沙烏地建築千金拉吉瓦（Rajwa Al Saif）於1日完成婚禮。（圖／路透）

CNN報導，現年28歲的約旦王儲胡笙和29歲的拉吉瓦（Rajwa Al Saif）於去年8月宣布訂婚，並於1日在首都安曼舉辦盛大的王室婚宴。約旦王室在婚禮後授予拉吉瓦「約旦王儲妃」的稱號，未來王儲登基後，她的頭銜將改為拉吉瓦女王。

▲▼約旦王儲胡笙（Hussein bin Abdullah）與沙烏地建築千金拉吉瓦（Rajwa Al Saif）於1日完成婚禮。（圖／路透）

▲▼兩人整場婚宴無時無刻都露出幸福的笑容。（圖／路透）

▲▼約旦王儲胡笙（Hussein bin Abdullah）與沙烏地建築千金拉吉瓦（Rajwa Al Saif）於1日完成婚禮。（圖／路透）

據悉，拉吉瓦來頭不小，她畢業於美國紐約雪城大學（Syracuse University）建築系，父親是沙烏地大型建築公司的富商哈立德（Khalid Al Saif），母親則與沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）來自同一家族，與沙烏地王室關係親近。

婚禮當天，各國王公貴族都受邀出席與這對新人共襄盛舉。據《太陽報》，威廉夫婦並未宣布此次行程，典禮開始前幾小時才確認到場，讓眾人十分驚喜。

▲▼威廉夫婦驚喜出席約旦王儲婚禮，凱特王妃身穿超美禮服低調優雅。（組圖／達志影像／美聯社）

▲威廉夫婦驚喜出席約旦王儲婚禮，凱特王妃身穿超美禮服低調優雅。（組圖／達志影像／美聯社）

典禮中，凱特王妃先是穿黎巴嫩品牌ELIE SAAB粉色長裙低調現身，之後換穿愛牌Jenny Packham粉色亮片禮服、頭戴她鍾愛的劍橋戀人結冠冕（Cambridge Lover's Knot tiara），可見她對婚禮新人的重視。

沙烏地阿拉伯與約旦近年來關係有所趨緩，而這場婚宴也對兩國關係有正向影響。王儲沙爾曼去年訪問約旦時表示，他希望將沙烏地與約旦的這段關係推向一個新階段。

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