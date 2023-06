囚犯鬼祟摸口袋　下秒突「掏刀狠插」英獄警脖子！嗆：就是想殺他

▲英國囚犯持自製塑膠刀刺殺獄警,驚險影片曝光。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國現年41歲的囚犯瓊斯(Kevin Jones)長期對一名獄警懷恨在心,竟然在監獄舍棟內跟蹤對方,並趁著與他擦肩而過之際,從口袋掏出一把鋒利的塑膠刀,猛力朝著對方頸部刺了過去,行凶當下的監視器畫面可見,瓊斯立刻被大約5名獄警壓制在地。他事後坦承自己的目標就是要殺死那名獄警。

