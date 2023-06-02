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囚犯鬼祟摸口袋　下秒突「掏刀狠插」英獄警脖子！嗆：就是想殺他

▲▼英國41歲囚犯瓊斯（Kevin Jones）持自製塑膠刀刺殺獄警失敗，被判14年有期徒刑。（圖／翻攝自Thames Valley Police、推特）

▲英國囚犯持自製塑膠刀刺殺獄警，驚險影片曝光。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國現年41歲的囚犯瓊斯（Kevin Jones）長期對一名獄警懷恨在心，竟然在監獄舍棟內跟蹤對方，並趁著與他擦肩而過之際，從口袋掏出一把鋒利的塑膠刀，猛力朝著對方頸部刺了過去，行凶當下的監視器畫面可見，瓊斯立刻被大約5名獄警壓制在地。他事後坦承自己的目標就是要殺死那名獄警。

根據牛津郵報等英媒報導，瓊斯於2021年7月17日上午10點在牛津郡布靈登監獄（HMP Bullingdon）對當時正在護送另一名囚犯至牢房的28歲獄警發動攻擊。泰晤士河谷警察局聲明指出，監獄舍棟裡的監視器畫面顯示，瓊斯一直在跟蹤獄警的動向，等待著他走到側廳辦公室外的同一處平台上，趁著兩人擦肩而過時，他從外套口袋掏出銳利的塑膠刀，突然轉身撲向獄警。

瓊斯持刀猛力刺向獄警的脖子，幸好獄警及時意識到危險並設法避開了攻擊，被從背後扣住頸部的瓊斯，仍不放棄地朝對方側邊腹部狂刺多下，其他至少4名獄警也瞬間撲了上來， 一同將瓊斯壓制在地，才未釀成傷亡。監獄犯罪調查警官戈德（Andrew Gold）表示，「這是一起非常嚴重的無端攻擊，襲擊了一名正在執行任務的監獄官員。這是泰晤士河谷警方絕不能容忍的事。」

▲▼英國41歲囚犯瓊斯（Kevin Jones）持自製塑膠刀刺殺獄警失敗，被判14年有期徒刑。（圖／翻攝自Thames Valley Police、推特）

▲瓊斯被依殺人未遂等罪名被判14年有期徒刑。（圖／翻攝自Thames Valley Police）

警方指出，瓊斯當時對這名獄警一直懷恨在心，事發後立即被轉移到隔離區牢房，且在後續訊問中瓊斯也坦承，自己的目的就是要用他製造的武器刺死那名獄警。瓊斯去年6月遭到起訴，今年5月25日在刑事法庭上對殺人未遂與在監獄中菲法持有刀械或攻擊性武器罪嫌認罪，法官判處他14年有期徒刑。

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