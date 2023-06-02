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Netflix開鍘寄生帳號！這招成最佳破解法

▲▼Netflix。（圖／路透）

▲Netflix共用帳號破解法出爐。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

Netflix近期致力打擊寄生帳號，現在也在台灣實行相關政策，如果要共用帳號，每月須要加收100元的費用，不過也因此，讓許多網友開始研究如何「迴避」，不過目前的方法大多還是有被抓的風險，但國外網友也分享最好的解方，可以避免官方偵測。

由於許多國家先前就已經實行了打擊共用帳號的政策，網友也一致認為，如果要避免官方偵測，最好的方法就是申請一個「共用信箱」，或是使用「轉寄」功能。

Netflix如果偵測帳號在除了IP綁定位置登入時，就會寄送認證的信件，用戶需點擊確認才能繼續使用，所以只要擁有「共用信箱」，在系統寄送信件時就可以直接點擊，不需要帳戶持有人處理。

若要申請新的信箱，最好使用Yahoo信箱、Outlook，因為Gmail可能需要綁定身分，申請了新的信箱後，就去Netflix帳號中更改為新註冊的信箱，這樣所有使用帳戶的人都可以進行驗證確認。

除此之外，席過使用Gmail的用戶也可以使用「轉寄功能」，有多少人使用，就輸入各自的信箱，有驗證訊息出現時，就可以即時點選確認。首先要先進入「管理標籤」找到「轉寄和POP／MOP」選項，而後新增轉寄地址，最後收件完成認證。

不過為了避免把所有信件都轉寄出去，也要設定篩選器功能，一樣在「管理標籤」中，點選「篩選器和封鎖的地址」功能，建立篩選器，在包含字詞的框框中輸入「Netflix」，之後建立篩選器，而後在轉寄的欄位中輸入要轉寄的信箱。

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