遊峇里島「目睹父溺水亡」！部落客悲曝「荒唐送醫過程」：踐踏生命

▲父親不幸在峇里島溺斃，部落客《卡琳。摸魚兒趣》痛批當地醫療害命。（圖／翻攝自「卡琳。摸魚兒趣」臉書）

圖文／CTWANT

「不要以為觀光勝地很安全！」部落客《卡琳。摸魚兒趣》近日全家人到印尼峇里島旅遊，怎料爸爸在進行水上活動時不慎溺水，被救生員緊急拉上岸只做了CPR，後續完全沒有任何急救措施，緊急送醫後，急診室醫生看了看病患的瞳孔後立馬宣判死亡，不願意做任何急救嘗試，最終錯失黃金救援時間，痛失至親的她，難掩悲憤情緒直呼「世界這麼大，別來這個醫療荒腔走板踐踏生命的地方玩！」

部落客《卡琳。摸魚兒趣》在臉書發文表示，全家人開心來到峇里島慶生，沒想到卻親眼目睹爸爸驟逝，當時爸爸在進行水上活動時不慎溺水，立馬被當地救生員救上岸後，緊急施以CPR急救，爸爸咳出一些水後，對方還說度過關鍵期沒事了，上了救護車爸爸就這樣戴著呼吸器一路被送至醫院，救護車人員也沒有接手繼續做CPR，「我們本來以為好了就是去醫院檢查一下，路上突然人員開始拍爸爸的肩膀一直呼喚 sir? sir? 我們才意識到在沙灘上稍有起色的生機跑了。」

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父親被送至當地醫院後，急診室醫生只查看了瞳孔就直接準備離開，完全不願意做任何急救嘗試便認定死亡，一旁的醫護人員甚至準備要蓋上白布，卡琳苦苦哀求醫生幫父親急救，對方才勉為其難開始搶救，但隨後拋下一句「我們不會使用任何藥物浪費醫療資源」，最終父親因錯失黃金救援時間，不幸命喪異鄉。

卡琳指出，峇里島有些是私人救護車，所以可能前來救援的根本不是專業醫療人員，「他們只會把需要把握時間搶救的傷者當貨物一樣送到醫院，路上也不會先通報醫院準備，完全不在乎就醫搶救的每一分每一秒有多珍貴。」

卡琳痛批，院方不僅卸責給救護車，相關資料也全都登記的亂七八糟，更誇張的是，父親溺水入院立馬被宣判死亡，醫生完全不做任何處置，還要家屬不斷哀求才肯急救，讓她悲憤怒喊「如果沒有出事自求多福的覺悟，世界這麼大，別來這個醫療荒腔走板踐踏生命的地方玩！好生氣、好冤、好火大、好恨這個地方。」

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