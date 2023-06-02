12歲女童「捅3刀」殺死9歲弟弟　媽睡夢中被叫醒目睹慘案崩潰

▲女子目睹女兒殺死兒子。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州發生12歲女童在家殺害9歲弟弟的駭人事件，女童後來因殺人罪行被警方上銬帶走，當地媒體近來揭露事發當天畫面，母親利達(April Lyda)也對外透露她所目睹的情況，認為女兒應該是受到藥物影響才會犯案。

這起震驚外界的案件，今年1月5日發生在土爾沙市(Tulsa)，警方隨身側錄畫面中可看到，12歲女童持刀殺死9歲弟弟贊得(Zander)後，被警方帶走時一邊哭泣，一邊拼命道歉她很抱歉殺人，還說自己是個「好女孩」，希望可以不用上銬。

媽媽利達表示，女兒趁著兒子上床睡覺時，持刀朝胸口狂捅3刀，後來跑去叫醒她，她查看發現兒子胸口流血立即報警，而當女兒被警察帶走時，她告訴對方，「你最好祈禱弟弟會活下來」，女兒則哭泣表示，「我很抱歉，我不知道發生了什麼事」。

贊德送醫後緊急接受手術，然而仍因重傷身亡，利達接受警方訊問時表示，女兒以前從來沒有出現過攻擊行為。目前女童被關押在少年收容所中，由於她未滿13歲無法以成年人身分接受謀殺罪指控，有可能會被繼續關押在少年收容所中至少5年，或是成年後再以成年人身分關進監獄。

利達在募款網站GoFundMe 中為女兒辯護，女兒是一名普通的孩子，從未被診斷出有任何精神疾病，平時十分乖巧，姊弟感情也很友愛，不過在事發前，女兒開始服用與精神疾病無關的藥物治療，懷疑可能是受到該藥物影響。