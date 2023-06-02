23歲啃老女殺人　拖行李箱裝屍「腳步雀躍」像畢旅！坦承：我瘋了

▲南韓女嫌鄭有情身材矮小肥胖，從家裡拖出行李箱時顯得從容不迫。（圖／釜山警察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓釜山一名23歲、身材矮小的眼鏡妹鄭有情（정유정，音譯），只因對殺人抱持「高度興趣」，竟於5月底透過家教App和一名同齡高學歷英語家教老師見面，雙方先前無任何交集，她甚至穿上二手學校制服假扮國中生，在對方住家將之殺害分屍後，用行李箱裝屍塊，監視器顯示她當時腳步輕快、神情愉悅，引起社會譁然。

根據《韓聯社》，透過補教App物色犯案對象的鄭有情今（2）日上午被釜山警察廳、金井警察署依照殺人等罪嫌移送檢方，當時她戴上帽子、口罩，現場記者問及為何殺人時，她僅一句回答，「我在這裡向受害者家屬道歉」，對於刻意將殺人事件偽裝成失蹤事件的行為，她表示，「我好像是瘋了」。

至於對警方決定向社會大眾公開其姓名、年齡、性別等個人資訊，鄭有情則表示，「對此我無話可說，我將會配合檢方調查」。

▼鄭有情2日被移送檢方時表示「我好像瘋了」，其聲線如同一般小女生溫柔，根本就不像是殺人犯。

根據韓媒《中央日報》、《朝鮮日報》，警方表示，鄭有情自從高中畢業後，不僅沒有繼續攻讀大學，甚至完全斷絕和外界之間的社交聯繫，打開手機通訊錄、調閱先前通訊紀錄，她完全沒有和同儕或閨蜜聯絡，且5年以來完全沒有任何就職經歷，等於是在家裡啃老、仰賴祖父的撫養和照護。

鄭有情閒暇時便到圖書館閱讀和犯罪有關的小說、讀物，在網路收看和犯罪解說有關的節目，透過手機網路搜尋殺人、沒有屍體的殺人（韓語稱暗數殺人）等關鍵字。犯罪心理學家認為，在青少年期結束後的人格培養中，由於鄭有情完全斷絕和外界接觸，陶醉在自我想像的世界中無法自拔，不僅無法和現實世界區分，甚至無法透過和外界交際的過程修正自己偏差的概念，最終誤入歧途。

根據警方說法，鄭有情透過家教App鎖定擁有高學歷、在受害時因瘦小身材而無法反抗的同齡被害女性，慘遭殺害的是就讀名校的英語補教老師，鄭有情在App上假裝自己是國中學生的家長，原本她想將被害女性誘拐制自己的住處，不過對方認為鄭有情的家位置太遠，因此婉拒。

在經過多次苦苦哀求，被害的家教老師決定先接受「學生諮商」，讓鄭友情來到自己位於釜山廣域市金井區的的住處。5月26日晚間5時40分，鄭有情穿上透過二手購入的學生制服，打扮成女學生後來到對方住處，並持兇器將對方殘忍殺害，在對方住處將其殘忍分屍，之後回到家拿出準備好的行李箱。

警方事後回憶，其實以鄭有情身高僅150公分的矮小身材、戴上眼鏡的乖乖女樣貌來看，扮起學生的樣子真的很難在第一時間內被識破。

▲鄭有情拖行李箱時，腳步輕快愉悅，像是參加畢業旅行。（圖／翻攝自CBS）

從監視器影像發現，鄭有情走在人行道上、拖著準備用來裝被害女性屍塊的行李箱時，步伐竟然顯得相當雀躍，就像是準備前往參加畢業旅行的高中生般，完全沒有顯露出任何恐懼、害怕或是充滿愧疚的神情。

之後，鄭有情拖著行李箱搭計程車來到慶尚南道梁山市洛東江邊，將裝有屍塊的行李箱棄置樹叢，該處是鄭有情平常會來散步的地方，計程車司機看到行李箱出現血跡，認為鄭有情舉止異常，因此決定報警，最後警方於隔天（5月27日）清晨緊急逮捕鄭有情。

報導指出，鄭有情從小到大和爺爺相依為命，為爺爺一手撫養長大，剛好最近在準備公務員考試，聽到親手養大的孫女竟然犯下如此驚世駭俗的殺人案，爺爺接受韓媒《MBC News》採訪時羞愧表示，「我的過錯是把孫女養成這副德性，我想向受害者家屬，好好針對所犯下的罪孽道歉」。

►APP物色女師「上門殺害棄屍」！她認了：想殺人看看 韓警公開長相