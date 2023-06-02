畢旅18歲男嗨翻跳船人間蒸發　「水中浮現多條鯊魚」最後畫面曝光





▲男子跳入海中後疑似遇到鯊魚。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州18歲男子羅賓斯(Cameron Robbins)參加船上派對時，一時興奮竟然當眾跳下船，落水後又往船的反方向游，人便從此消失，跳船畫面近來在網路上流傳，有網友發現水中疑似有鯊魚身影，懷疑羅賓斯可能已經遇害。

事件發生在上月24日晚上11時30分左右，身為高中明星棒球員的羅賓斯，與同學一同參加巴哈馬群島畢業旅行時，突然從遊艇跳入海中。影片中可看到，羅賓斯跳入漆黑大海中，船上的人紛紛叫他趕快游回來，然而他卻專注看著海中某處，接著便立即往反方向遊走，人後來消失。

影片分享到網路後獲得100多萬人次點閱，有網友發現水中有多條鯊魚蹤影，懷疑羅賓斯當時應該是看到鯊魚，想要逃離才會往反方向拼命游，擔心他有可能已經遇害。

巴哈馬皇家國防軍(RBDF)軍官雷蒙德(Raymond King)27日證實，羅賓斯落水的海域的確充滿了鯊魚，而且羅賓斯當時身上沒有穿救生衣等任何裝備，隨著搜尋時間過去，人還活著的機率也愈來愈低，已於26日正式取消搜救行動。消息傳出後，死者親友紛紛在網路上表達哀悼，家屬目前已經抵達巴哈馬進行了解。