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女毒蟲勒戒遭殺害！被院方「分屍裝桶」　肉塊丟攪拌機

▲▼勒戒中心2名女姓業主殘忍殺害來自美國的女患者。（圖／墨西哥警方）

▲勒戒中心2名女姓業主殘忍殺害來自美國的女患者。（圖／墨西哥警方）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一名35歲的婦女卡斯塔尼達（Celia Yaneth Castañeda）毒品、酒精成癮超過10年，今年5月被送進墨西哥邊境城市一間勒戒康復中心，豈料過程中疑似因戒斷症狀發作而襲擊院方，卻被院方人員以鈍器攻擊頭部致死，最後慘遭分屍，屍體肉塊、骨頭填滿浴缸裡的塑膠桶，人肉被裝在攪拌機裡，死狀悽慘噁心。

根據《每日星報》、《福斯新聞》，35歲婦女卡斯塔尼達來自美國堪薩斯州，她在美國吸毒、酗酒長達10年之久，直到今年5月17日才被親戚送進位於墨西哥寄瓦瓦州華瑞茲城（Ciudad Juárez）的尊爵勒戒康復中心（Monarch rehabilitation centre），親戚的鄰居曾經在該勒戒所擔任廚師，因此極力推薦該勒戒中心，不過她萬萬也沒想到這裡將會是迎向生命終點的地方。

在被送進勒戒康復中心的第一晚，卡斯塔尼達便因為戒斷症狀所出現的副作用而引發「暴力事件」，她襲擊了黛安娜（Diana Paola）、克勞蒂亞（Claudia Rubi）等2名女性業主，隨後黛安娜和克勞蒂亞以鈍器將卡斯塔尼達毆打致死，作為暴力事件的報復，並將其屍體分割成碎片，以利於藏屍。

警方獲報後趕往現場，先是找到裝有黑白相間睡衣、沾滿血跡女性拖鞋的金屬垃圾桶，接著在浴缸裡發現裝滿一塊又一塊人肉和骨骸的塑膠桶，以及裝有6塊大骨頭和2塊膝蓋骨的塑膠袋，在搜查廚房時，又發現裝滿人肉的攪拌機，涵蓋被害女性生殖器的骨盆慘遭剝離，而2人甚至試圖將其他軟骨組織和腸道一起液化。

警方表示，其實還有更多關於受害者慘遭分屍的噁心細節，不過為了保護受害者的尊嚴，才決定不繼續對外公開。

寄瓦瓦州法官向檢方和辯護律師表示，有足夠的證據顯示黛安娜、克勞蒂亞背叛患者信任，在患者勒戒期間殺害對方，然後肢解屍體、試圖隱蔽證據，2人恐將面臨41至80年的有期徒刑。

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