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「韓版薩德」L-SAM第四次試射成功　能完美攔截敵方導彈

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）發射新型運載火箭、計畫將軍事偵察（間諜）衛星投入預定軌道，然而最後卻因引擎異常和燃料特性不穩宣告失敗。不過早在前一天，南韓進行遠端地對空導彈攔截系統（L-SAM）第4次試射時，宣告在以超音速攔截模擬敵方導彈時取得成功，該項被稱為「韓國版薩德」的攔截系統為南韓獨自研發技術。

南韓軍方預計2025年正式投入量產，並在2030年以前投入實戰部署。

根據南韓《韓聯社》、《東亞日報》，北韓5月31日發射新型運載火箭「千里馬-1型」失敗以前，南韓5月30日在忠清南道泰安郡國防科學研究所（ADD）安興綜合實驗場進行遠端地對空導彈攔截系統（L-SAM）的第4次試射（去年11月首次成功攔截目標飛彈），該系統能夠探測、追蹤敵方發射位處地表高度50至60公里的彈道飛彈。

L-SAM的追蹤儀器和殺傷攔截器（Kill Vehicle）為南韓獨自研發，是繼美國、以色列以後，世界第3個擁有類似技術的國家。

▲▼南韓遠端地對空導彈攔截系統L-SAM第4次測試成功攔截模擬敵方導彈的目標彈。（圖／南韓國防科學研究所）

▲南韓遠端地對空導彈攔截系統L-SAM第4次測試成功攔截模擬敵方導彈的目標彈。（圖／南韓國防科學研究所）

南韓軍方首先在距離安興綜合實驗場200公里外、位於西南部外海上的一座無人島上，發射模擬北韓彈道飛彈的目標彈，在南韓國防部長李鐘燮親自坐鎮指揮下，攔截飛彈從鄰近海域駁船上的垂直發射台發射，第1、2節引擎以極超音速飛行，其追蹤儀器以紫外線精準探測敵方導彈推進引擎所發出的熱能，多功能雷達正確捕捉敵方導彈的位置。

第1、2節引擎陸續分離成功，彈頭所設置的殺傷攔截器成功撞擊模擬敵方彈道飛彈的目標彈。

L-SAM被稱為「韓國版薩德」，是南韓軍方構築韓國型三軸體系之一的「韓國型飛彈防禦攔截系統」（KAMD）的重要戰力之一，能夠在地表高度40至70公里處靠著極超音速擊殺（hit to kill）、攔截敵方的彈道飛彈。

▲▼南韓過去與美國合作在境內佈署「薩德系統」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），受到中國強烈反彈。（圖／達志影像）

▲L-SAM能夠和美軍所部署的薩德系統對北韓形成多道的導彈攔截網。（圖／達志影像）

至於南韓所部署的愛國者三型防空飛彈（PAC-3）的攔截高度為15至40公里、南韓國產中程地對空攔截導彈（M-SAM）天弓-2型的攔截高度為20至40公里、而美軍所部署薩德系統的攔截高度則為40至150公里，正好能夠和L-SAM形成多道的飛彈攔截網。

南韓從2019年起針對L-SAM開始進行研發，預計今年結束評估測試，並於明年正式完成研發，之後將於2025年投入量產，並在2030年以前開始實施戰力部署。

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