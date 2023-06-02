香格里拉安全對話登場！中美緊張局勢籠罩　學者意見分歧

▲香格里拉安全對話（Shangri-La Dialogue）2日至4日在新加坡舉行。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

香格里拉安全對話（Shangri-La Dialogue）2日至4日在新加坡舉行，而外界原先期待中美雙方能透過這次機會進行雙邊會談，但北京當局正式回絕，讓外媒形容中美的緊張局勢將籠罩這場亞洲重要安全會議。

根據《路透社》報導，香格里拉安全對話將聚集全球高階國防官員、軍官、外交官、武器製造商和安全分析人士，約有來自49個國家的600多位代表出席，並由澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）發表演說作為開場。

分析人士指出，各國的國防部長會在此期間進行雙邊或多邊會談．是舉行香格里拉安全對話的重要因素，而這樣的對談是無價的，尤其烏俄戰爭、台海問題、北韓的武器計畫、南海與東海爭議，也都是此次對話的重要議題；不過，俄羅斯和北韓的政府代表都不會出席會議。

美國先前證實，北京當局正式回絕華府提出的兩國防長場邊會談要求，讓外媒形容中美的緊張局勢將籠罩這場亞洲重要安全會議。但新加坡國立大學政治專家莊嘉穎（Chong Ja Ian）樂觀指出，沒有正式對談並不代表沒接觸，「我相信他們會在全體會議期間互相攻擊，但後續可能會出現有突破性的非正式對話。」

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員郭晨熹（Lynn Kuok）則對中美關係改善感到悲觀，「我們真正需要關注的是建立護欄（guardrails），防止競爭升級為公開衝突，但我認為中國對護欄仍保持懷疑態度。」