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北韓未來將再度發射火箭　譴責聯合國：別干涉我國內政

▲▼ 北韓官媒罕見公開火箭千里馬號發射失敗照片。（圖／路透）

▲北韓官媒罕見公開火箭千里馬號發射失敗的照片。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）5月31日在西海衛星發射場發射宣稱載有軍事偵察（間諜）衛星「萬里鏡-1號」的運載火箭「千里馬-1型」，最後以失敗告終，而當局昨（1）日火速公佈衛星發射時的照片。美國專門媒體從衛星影像上的跡象研判，北韓將於近期重啟衛星發射。北韓外務省警告聯合國、北約組織（NATO），切勿干涉他國內政。

美國專門報導北韓消息的媒體《NK News》於當地時間1日指出，從北韓官媒《朝中社》公開的相片來看，北韓5月31日發射運載火箭「千里馬-1型」時，其發射地點應該是平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射場內新蓋的發射台，然而西海衛星發射場內既有的發射台先前也被觀測出有不尋常的動靜，不過北韓官方卻未就此說明。

報導分析，其實在北韓發射運載火箭的幾天以前，西海衛星發射場舊有的發射台附近就出現動靜，從衛星影像可以觀察出該地聚集許多車輛、配置起重機，且附有軌條的結構物竟和發射塔同時配置，前述所有跡象皆是當局即將發射火箭的徵兆，顯示舊有發射台附近不尋常的舉動，可能代表著當局即將進行另一場發射。

▲▼ 北韓官媒罕見公開火箭千里馬號發射失敗照片。（圖／路透）

▲分析指出，北韓可能在西海衛星發射場內新蓋的發射台發射火箭。（圖／路透）

報導指出，如若北韓計畫將進行另一波火箭發射活動，則可能會再次發布其他的航行警告，而北韓官媒《朝中社》在坦承因第2節引擎發生異常而導致發射失敗的同時，也預告將在短時間內進行其他發射或實驗，這包括了在西海衛星場的引擎測試。

北韓發射載有軍事偵察（間諜）衛星的火箭，此舉招致美國、日本、南韓、聯合國、北約組織等國際社會的嚴厲譴責，表示北韓發射火箭的舉動違反聯合國安理會決議，其中美國、日本、歐盟計畫召集聯合國安理會會議。為此，北韓外務省今（2）日發表聲明，嚴斥聯合國和北約切勿干涉內政、侵害他國行使主權的權利。

▲▼北韓31日上午6時27分發射疑似為運載火箭的飛行器，最後發射失敗墜落黃海。（圖／路透）

▲北韓發射運載火箭的行為受到國際社會嚴厲譴責。（圖／路透）

北韓外務省國際機構局長趙哲洙（조철수）針對聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）發表的譴責聲明表示，「其不恰當的處事行徑侵害了身為聯合國成員國理所應當、行使主權的權利，這是非常不公平、且失衡的干涉內政行為，我方予以強烈譴責。」

趙哲洙質疑古特瑞斯帶有「雙重標準」的偏見，明明其他國家也照樣發射衛星，卻唯獨譴責北韓發射火箭衛星的行為，「聯合國並非美國所能佔有，為了展現這個世界不是美國說的算，我國（北韓）將會持續正當行使身為主權國家的權力，發射軍事偵察衛星。」

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