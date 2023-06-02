61歲才結婚！母胎單身新娘收「父母生前準備禮物」淚崩

▲61歲婦人在近日完成終身大事。（圖／翻攝自Huỳnh Nhựt Trung臉書）

圖文／CTWANT

超感人！越南有一名61歲婦人在最近結婚，弟弟送給她父母生前準備的禮物，打開一看讓在場所有的人都忍不住紅了眼眶。

攝影師黃日忠（Huynh Nhut Trung）在TikTok平台分享這段影片，他接受《VietNamNet》採訪時透露，婚禮在5月30日舉行，現年61歲的新娘第一次坐花車，按照當地習俗，在女方舉行婚禮時，親朋好友都會前來送賀禮，大家都高興地表達祝福，但是輪到新娘的弟弟獻禮時，卻把大家惹哭了。

據了解，新娘弟弟送的是父母準備的禮物，但他們在很久以前就去世了。畫面中，弟弟拿著金盒子說道：「這是爸媽留給妳的」，接著把項鍊和首飾戴在她身上，讓新娘不禁落淚。

▲弟弟給的禮物，是父母生前準備的。（圖／翻攝自trung31874495545 TikTok）

影片曝光後，吸引超過百萬次觀看，許多網友紛紛留言：「無論在什麼年齡，女人都想要幸福，遲早還是需要一個肩膀，祝福她永遠幸福」、「親情是這個世界上最珍貴的東西」、「看著就忍不住流淚，父母留下的金飾是爺爺奶奶的心血，但現在只剩下回憶了」、「一家人好感動」、「幸福的淚水」、「如果對方是對的人，我願意等」。

不過，也有人不看好，認為沒有必要，「如果超過50歲，就不應該結婚，因為那是浪費時間」、「都已經活到這個年紀，結婚還有什麼意義？」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 輝哥很大牌！入圍金鐘還是民進黨15年資深黨員 婚禮還有蔡英文致詞

▸ 入監前害慘兄弟！連千毅搭勞斯萊斯報到 7台豪車停紅燈相送全都被開單

▸ 戴降噪耳機在鐵軌漫步 男高生「沒聽到列車鳴笛」慘遭輾斃