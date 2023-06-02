三寶女衝上拖車「飛翔37公尺」！動作片情節悲劇落幕…驚險影曝光

Georgia State Police watching a 21y/o Tallahassee woman playing 'Dukes of Hazzard', after accidentally hitting tow truck



The idiot was badly injured, but survived~ pic.twitter.com/8bkmu7UBRW — TruthInBytes (@HipIsEdo) May 31, 2023

記者閔文昱／綜合報導

美國喬治亞州日前發生一起誇張車禍事故，一名21歲女駕駛開車行駛在當地某處公路時，未注意到停在路旁的拖車，竟直接衝上後方的傾斜平台，整台車「一飛衝天」，飛越了數十公尺才墜落，彷彿動作片電影情節真實上演，所幸一旁剛好有執勤員警，將女子救出後送醫治療，並無生命危險。

綜合外媒報導，這起事故發生在當地時間5月24日上午11點20分左右，當時一輛拖車停靠在38號州際公路的路旁，準備載運一台事故車輛，不料此時一名女子疑似未注意前方路況，竟將車輛「衝上」拖車放下的傾斜平台，當場飛越了約120英呎（約37公尺）。

▲美國一名女子疑似未注意前方路況，衝上一輛拖車的傾斜平台。（圖／翻攝自推特）

驚險畫面剛好被一旁員警的隨身攝影機給拍下，只見女子駕駛車輛一飛衝天後，車輛在空中逐漸傾斜，最終右側車身重重撞擊地面，並翻滾滑行了約23英呎（約7公尺）才停下，而一輛剛好路過車輛也遭受波及。一旁警員見狀，立即跑上前展開救援。

警方表示，女子被救出後，緊急送往當地醫院，所幸無生命危險，但目前仍在住院觀察中。另外，現場也有一名警員被汽車碎片擊中，送醫治療後已經出院，目前還在調查事故肇責及原因。