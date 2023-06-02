　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

富比世：TikTok全球創作者敏感財務資料存在中國

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲TikTok。（圖／路透）

文／中央社

短影音分享應用程式TikTok將創作者最敏感的財務資料儲存在中國的伺服器，與其執行長周受資在美國國會聽證時宣稱「美國方面資料向來存在維吉尼亞州和新加坡」的說法矛盾。

「富比世」（Forbes）報導，過去幾年，數以千計TikTok全球創作者和公司用戶將敏感的社會安全碼、稅務識別碼等財務資料提供給該公司，以便依照流量獲得平台支付的收入。但是許多人不知道，TikTok將這些個人財務資料存在位於中國的伺服器，可被當地員工取用。

TikTok運用母公司北京字節跳動（ByteDance）的各種內部工具和資料庫管理對創作者進行支付事宜，包括美國和歐洲的許多大咖網紅。TikTok也運用相同工具對外部供應商和合作的小公司進行支付。

但是富比世從TikTok不同部門消息來源取得的紀錄顯示，重要用戶和第三方的高度敏感財務與個人資料存放在中國，相關發現引發未獲授權的TikTok員工是否也能夠接觸到這些資料的疑問。

周受資3月在美國國會作證時指稱：「美國方面資料一向存在維吉尼亞州和新加坡，取用這些資料是根據我們全球工程師所提需求進行。」

TikTok發言人豪雷克（Alex Haurek）在聲明中表示：「我們對於周受資證詞的正確性有信心。」北京字節跳動沒有回應置評請求。兩家公司於截稿前都沒有針對美國公民的敏感稅務資訊是否儲存在中國而且可以從當地取得等基本問題作出回應。

TikTok過去一年來不斷宣揚其耗資15億美元（約新台幣463億元）隔離美國用戶資料、確保不會流到中國的「德州計畫」（Project Texas），該倡議已經成為與美國總統拜登政府協商的重點，期藉此達成協議允許TikTok在美繼續營運。

TikTok的中資背景長期引發國安疑慮，擔心平台恐被用於對1億5000萬美國用戶進行監視或發揮影響力。

曾任白宮和中央情報局（CIA）國安事務律師的康寧漢（Bryan Cunningham）告訴富比世：「即使TikTok不是中國公司的子公司，這都是相當令人憂心的資訊科技安全違失。」他強調，稅務紀錄是最敏感資料的其中一部分。

「有可能只是資訊科技上積習難改，也可能他們自以為有合法業務需求。但不管其間的細微差別何在，如果你把資料儲存在中華人民共和國境內，你最好假定情報機構想要就拿得到。也許他們不是針對你，但是光從表面上看來，就相當啟人疑竇。」

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
微風百貨外牆吊籠繩索斷裂！3工人「傾斜吊掛」半空
2台人被下藥綁到KK園區　刑事局、外交部出手了
減肥「狂喝1健康飲品」！　26歲妹子變更胖
澳豐基金倒閉！　國內破萬人、13家上市櫃踩雷
金鐘主持人偷吃毀事業　宣布新身分
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

三寶女衝上拖車「飛翔37公尺」！動作片情節悲劇落幕…驚險影曝光

歐盟領袖猶豫是否讓烏克蘭加入北約　澤倫斯基：恐危及其他國家

美日菲海巡展開首次三邊聯合演習　三國指揮官攜手合影

富比世：TikTok全球創作者敏感財務資料存在中國

布林肯出席北約外長會議　促蘇丹、科索沃緩和局勢

世上最悲傷菜餚！「母親生前最後料理」她邊哭邊吃　影片萬人淚崩

2寶爸驗DNA「小兒非親生」驚覺被綠！出招報復卻後悔…結局逆轉

跟蹤21歲前女友「想把她斬首」狂捅40刀　男被判終身監禁

馬力波附近俄軍基地遭襲！　逾100人死亡、400人受傷

「澳洲英雄」淪法院認證戰爭犯！被爆虐殺平民　怒告媒體卻敗訴

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

女坐陌生男旁邊綁鞋帶　被誤認偷吃結局神展開

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

T.O.P正式切割BIGBANG：早就退團！　狂發報導截圖「塗掉團名」

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

恭喜！李佳穎被求婚成功「一秒噴淚」　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福喔♥

三寶女衝上拖車「飛翔37公尺」！動作片情節悲劇落幕…驚險影曝光

歐盟領袖猶豫是否讓烏克蘭加入北約　澤倫斯基：恐危及其他國家

美日菲海巡展開首次三邊聯合演習　三國指揮官攜手合影

富比世：TikTok全球創作者敏感財務資料存在中國

布林肯出席北約外長會議　促蘇丹、科索沃緩和局勢

世上最悲傷菜餚！「母親生前最後料理」她邊哭邊吃　影片萬人淚崩

2寶爸驗DNA「小兒非親生」驚覺被綠！出招報復卻後悔…結局逆轉

跟蹤21歲前女友「想把她斬首」狂捅40刀　男被判終身監禁

馬力波附近俄軍基地遭襲！　逾100人死亡、400人受傷

「澳洲英雄」淪法院認證戰爭犯！被爆虐殺平民　怒告媒體卻敗訴

三寶女衝上拖車「飛翔37公尺」！動作片情節悲劇落幕…驚險影曝光

離婚女喝醉！營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告　性侵男慘了

歐盟領袖猶豫是否讓烏克蘭加入北約　澤倫斯基：恐危及其他國家

哈佛醫學院推薦11種「降膽固醇食物」！營養師：吃對還能控血糖

快訊／台61線「大貨車司機」下車　遭後方車輛追撞命危

蘭芝聯名ROXY推出夏日沙灘禮盒、迪奧緹花修護霜LINE貼圖免費載

美日菲海巡展開首次三邊聯合演習　三國指揮官攜手合影

于美人現身華山草原「練習大叫」！開酸：這樣可以防性騷擾？

富邦踢館樂天3連戰首場　肯特對決威達爾

富比世：TikTok全球創作者敏感財務資料存在中國

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

國際熱門新聞

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

自己煮粥　一家15人吃完離奇死亡

付不起牛郎費！26歲櫻花妹改當外送茶

最悲傷菜餚！「母生前最後料理」她邊哭邊吃

2寶爸驗DNA驚覺被綠！出招報復卻後悔了

愛妻產後4天亡　丈夫抱棺木痛哭

25歲女想逃離園區　遭性侵囚禁37天

男狂捅21歲前女友40刀　被判終身監禁

澤倫斯基：歐盟領袖猶豫讓烏克蘭加入北約恐危及其他國家

富比世：TikTok創作者敏感資料存在中國

布林肯促蘇丹、科索沃緩和局勢

美日菲海巡展開首次三邊聯合演習

他主辦「極樂雜交趴」50次↑！老司機破800人

APP物色女師殺人棄屍　她認了：想殺人看看

更多熱門

相關新聞

布林肯促蘇丹、科索沃緩和局勢

布林肯促蘇丹、科索沃緩和局勢

美國國務卿布林肯今天警告，美國斡旋的停火協議破裂後，華府可能對敵對蘇丹領袖採取行動；他也敦促科索沃和塞爾維亞領導人儘快緩和緊張局勢，以免危及歐洲整合願景。

MMA選手小學大戰巨鱷　200人圍觀尖叫

MMA選手小學大戰巨鱷　200人圍觀尖叫

雲霄飛車卡半空　竟因他反悔不坐了

雲霄飛車卡半空　竟因他反悔不坐了

美：共機增加挑釁攔截　可能造成誤判

美：共機增加挑釁攔截　可能造成誤判

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

關鍵字：

富比世TikTok抖音北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

百貨外牆吊籠繩索斷裂！3工人傾斜吊掛

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

羅志祥曬3812萬笑臉陀飛輪錶

澳豐基金違法吸金！　我國破萬人、13家上市櫃踩雷　

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

25歲男早餐店砍人　30萬交保笑著離開地檢

自己煮粥　一家15人吃完離奇死亡

即／東部海域23:39發生規模3.7地震　最大震度2級

6月「5大補貼」可申請！個人最高15萬　企業上限500萬

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

正妹YouTuber回國胖了　粉絲驚：胖到對的地方

高雄健身房惡性倒閉！會員退費無門

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

更多

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

女坐陌生男旁邊綁鞋帶　被誤認偷吃結局神展開

女坐陌生男旁邊綁鞋帶　被誤認偷吃結局神展開

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面