美：共機增加挑釁攔截行動　可能造成誤判

▲中國殲-16在南海國際空域猛然切到美軍波音RC-135前方。(圖/達志影像/美聯社)

中央社台北1日電

中國戰機上週在南海上空攔截美國偵察機,美國官員警告中國軍機和軍艦「令人震驚地增加」了挑釁性的攔截行動,可能造成不安全事件或誤判。

上週一架中國戰鬥機在南海國際空域近距離逼近一架美國軍機。美國之音今天報導,美國國防部官員警告說,中國軍機和軍艦「令人震驚地增加」了挑釁性的攔截行動。

美國國防部2名要求匿名的官員表示,這些有風險的攔截有可能造成不安全事件或誤判。

5月30日,美國發布了一段影片,指5月26日一名中國戰鬥機飛行員攔截一架美國空軍RC-135偵察機時做出的「不必要的咄咄逼人的動作」。

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "We expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law."



