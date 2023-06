雲霄飛車突然卡在半空中　竟因1名遊客「反悔不坐了」

▲雲霄飛車突然停在半空中,竟是因為一名遊客想下車。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

美國一座雲霄飛車爬升到一半,卻突然停在半空中,讓不知情的路人以為發生意外,沒想到竟是因為一名遊客突然反悔、不願繼續搭乘設施,車上其他人也不得不跟著疏散。

《福斯新聞》等外媒報導,本事件5月26日下午發生於加州「納氏草莓樂園」(Knott's Berry Farm),樂園發言人證實,雲霄飛車在載有乘客的狀態下停止,「一名賓客表示想要離開設施,車上所有乘客也按照標準程序安全撤離」,設施在30分鐘後恢復正常營運。

發言人並未具體說明,遊客透過什麼方式表達想要下車,或者中途停車是否為標準程序,但稱「我們乘客及員工的安全是『納氏草莓樂園』的優先要務」。

這座遊樂設施名叫「銀彈」(Silver Bullet),會在短短2分鐘內上下翻轉旋轉至少6次,爬升到軌道最高點44.5公尺後,又猛然俯衝到33.2公尺處,最高時速達到55英里(約時速88.5公里)。

