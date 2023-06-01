錯把「水仙球根」當洋蔥！日7人食物中毒送醫　醫驚：有毒

▲水仙球根外型與洋蔥極為相似。（圖／水仙農園直売センター）



記者王佩翊／編譯

日本千葉縣5月28日發生集體食物中毒事件，經調查後發現，食物中毒原因竟是誤將「水仙球根」錯認為洋蔥，並加入燉肉中料理，才會導致中毒。而造成食物中毒的水仙球根是由當事人朋友郵寄贈送，當時友人雖有在包裹標註是水仙球根，但收件者疑似是年紀較大，並未注意，才會不小心拿來料理。

根據《日本放送協會》報導，千葉縣夷隅郡消防本部5月29日通報一起集體食物中毒事件，報告中指出，同月28日晚間，住在御宿町的2名男性與5名女性一同誤食水仙球根，並在半天後分別出現嘔吐與腹痛的症狀，同月29日被送往醫院後確定為食物中毒。

▲洋蔥與水仙球根皆為圓球狀。圖為洋蔥。（示意圖／CFP）

7名當事人年紀在71歲至87歲之間，7人5月28日晚間一同食用了其中一人烹調的燉肉料理，然而負責料理的人誤將朋友寄來的水仙球根當作洋蔥，加進食物內，才會導致這起集體食物中毒事件。所幸7人症狀皆輕微，就醫後沒有人住院，目前都在恢復當中。

茨城縣3月也曾經發生類似事件，有民眾因為誤將水仙球根當作洋蔥加進咖哩內，導致一家3口食物中毒。事實上，水仙球根外型與洋蔥極為相像，因此經常發生誤食事件。

有醫師提醒，水仙作為有毒植物，其球根部分也含有大量毒素，一旦誤食，輕者上吐下瀉，嚴重者則可能造成生命危險。