喜宴當天才知老公是渣男「搞大前任肚子」　新娘逃離婚禮蹲地大哭

▲男子把前任女友肚子搞大後，與其他女生結婚。（圖／翻攝自YouTube／VGT TV - Đời Sống）

圖文／CTWANT

越南河內一名男子把前任女友肚子搞大後，牽起其他女生的手步入禮堂。就在婚禮當天，懷孕女子與她的親姊闖入男子的婚禮現場，把男子的所作所為曝光，不知情的新娘當場痛哭離開婚禮現場。

▲新娘得知真相後當場痛哭離開現場，事後決定與男子取消婚約。（圖／翻攝自YouTube／VGT TV - Đời Sống）

前任姊姊表示，新郎知道妹妹懷孕後把她拋棄，交往期間還曾經騙過妹妹的錢，並向新娘家屬喊話「今天我是來這裡祝福你們的，讓你們知道你們的女婿有多棒，我想讓每個人都知道他的真實面目」，直言這名男子根本就是壞人，不值得任何人的愛。

過程中男子不發一語，羞愧低著頭，沒有對此事多做辯解。最終新娘在得知真相後逃離婚禮現場，並在路上崩潰大哭，而新娘事後也決定與男子取消婚約，結束這段感情。

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