日美防長會談　再度確認台海和平穩定重要性

▲有關中國造成「台灣有事」的風險，濱田與奧斯汀也再度確認「維持台灣海峽和平穩定重要性」。（圖／達志影像／美聯社）

中央社東京1日綜合外電報導

日本防衛大臣濱田靖一今天上午在防衛省與來訪的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會談，兩人再度確認「維持台灣海峽和平穩定重要性」。

日本經濟新聞報導，考量到中國以不透明方式持續強化以核戰力為主的軍備，兩人再度確認進一步強化日美同盟嚇阻力及應處能力。

有關中國造成「台灣有事」（台灣發生事態）的風險，濱田與奧斯汀也再度確認「維持台灣海峽和平穩定重要性」。

此外，北韓聲稱將再度發射「軍事偵察衛星」，濱田與奧斯汀確認日美及日美韓將合作做好萬全因應。濱田在會談開始時談到，北韓可能再度發射飛行物體，「必須強化日美及日美韓合作」。

奧斯汀提到，「中國脅迫行動、北韓挑釁行為及俄羅斯侵略烏克蘭」是日美共同課題；談到日美韓及日美澳聯合演習時則說，要推動「為強化嚇阻力的多國合作創新方式」。

為了讓日美韓即時共享北韓飛彈試射情報對策能盡早實施，濱田與奧斯汀同意加速協調作業。兩人都認為，在美國以包括核武在內的所有戰力保護日本的「擴大嚇阻」同時，日本也必須強化自身防衛能力。

奧斯汀表示，美國對日本的承諾堅定不移，「美軍會持續與自衛隊合力防衛日本，強化地區的和平與嚇阻力，並基於規則來維持國際秩序」。

濱田說，絕不容許在印度太平洋等任何地區，藉由武力片面改變現狀的行為和企圖。