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莫德納不排除台灣代工疫苗！深化在台各項合作「為下次疫情做準備」

▲▼莫德納與中研院簽訂合作意向書，莫德納台灣李宜真總經理受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲莫德納與中研院簽訂合作意向書，莫德納台灣李宜真總經理受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央研究院今（1）日與莫德納(ModernaTx)及莫德納台灣(Moderna Taiwan)簽署合作意向書，加速台灣mRNA研究發展，也深化莫德納與台灣合作。莫德納台灣總經理李宜真談到莫德納在台規劃，盼把最新研究、最好疫苗跟藥物都帶來台灣，協助台灣在下一個大流行疾病來之前做好準備。至於是否與考慮與台灣合作疫苗代工？李宜真表示，莫德納完全持開放態度，莫德納的DNA就是不排除任何可能。

新冠疫情爆發後，莫德納作為最先研發出新冠疫苗之一的疫苗公司獲得關注，且協助各國獲得良好抗疫成果，使mRNA技術廣為世人所知。中央研究院今（1）日與莫德納(ModernaTx)及莫德納台灣(Moderna Taiwan)簽署合作意向書。

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李宜真致詞，莫德納去年9月在台成立分公司，去年9月、11月次世代疫苗問世時，台灣一直是亞洲第一個供貨地點，莫德納發展流感疫苗、呼吸道融合疫苗等，台灣也都被納入收案市場，台灣更是亞洲唯一一個參與莫德納流感疫苗臨床試驗的國家，這都展現莫德納對台灣有很大的使命，希望把最新的研究、最好的疫苗與藥物帶來台灣。

▲▼莫德納與中研院簽訂合作意向書，由右至左為莫德納台灣李宜真總經理、莫德納基因（Moderna Genomics）黃翊群總經理暨科學長、中央研究院唐堂副院長以及生醫轉譯研究中心吳漢忠主任。（圖／記者洪巧藍攝）

▲莫德納與中研院簽訂合作意向書，由右至左為莫德納台灣李宜真總經理、莫德納基因（Moderna Genomics）黃翊群總經理暨科學長、中央研究院唐堂副院長以及生醫轉譯研究中心吳漢忠主任。（圖／記者洪巧藍攝）

李宜真表示，和中研院啟動合作意向書討論「雙方一拍即合」很短時間內就決定合作，第一個具體合作計畫為「莫德納台灣mRNA前瞻新創獎」，朝莫德納主要關注臨床研究的五大治療領域徵案：傳染病（Infectious diseases）、免疫腫瘤（Immuno-oncology）、罕見疾病（Rare diseases）、心血管疾病（Cardiovascular diseases）、自體免疫疾病（Autoimmune diseases）。

談到莫德納在台灣的發展，李宜真表示，莫德納目前共有48個正在進行中的研究計畫，短期目標是希望讓所有莫德納全球研發臨床試驗都可以來到台灣，例如先前所提到的流感、呼吸道融合病毒，希望各種廣泛疾病、臨床研究只要合適，就爭取總部考慮來台灣進行。

▲▼莫德納與中研院簽訂合作意向書，莫德納台灣李宜真總經理。（圖／記者洪巧藍攝）

▲莫德納台灣李宜真總經理致詞談與台灣合作。（圖／記者洪巧藍攝）

李宜真說，莫德納在疫情期間成為一個正式商業化的公司，也看到mRNA未來的無限可能，台灣、中研院等研究單位在過去幾年投入mRNA研究，莫德納將和他們有更多的合作與鏈結，發揮一加一大於二的功效，加速所有新創研究的成果，為疾病找到解方。此外，莫德納台灣也希望促進台灣人才成為亞太區人才，讓莫德納台灣成為亞太人才的孵化器。

李宜真表示，莫德納台灣還有另一個宏大理想，就是希望協助台灣為下一個疫情作好準備，包含疫苗取得等，將和台灣政府、學研界攜手，做更堅實的準備。

另被問及莫德納疫苗代工是否會考慮台灣，李宜真話不說死，她說，莫德納完全是一個開放的狀況，這也是莫德納的DNA，不排除任何的可能性。

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