日「超級老司機」買春200次↑！專挑未成年　自爆已砸123萬

▲嫌犯向未成年少女買春至少200次。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一名60歲男子向2名在網路上結識的少女支付金錢並進行性行為，同時偷拍整個性交過程，因此遭到警方逮捕。男子被逮後坦承，自己自2021年11月以來，至少已經買春200次，涉及人數高達100人，其中大部分都是未成年少女或女童。

根據《日本新聞網》報導，埼玉縣埼玉市60歲自營業者柴田伸弘涉嫌自2022年10月起，先後對2名當時就讀國中三年級的未成年少女支付金錢，並在東京的旅館進行至少6次的性行為，同時用針孔攝影機偷拍下性交過程，並將相關不雅性愛片保存歸檔，因此遭到警方逮捕。

根據警方調查，柴田透過網路認識未成年少女，並以金錢誘惑，要求對方賣淫。他坦言，自己自2021年11月起，至少對100名少女買春超過200次。警方從柴田的硬碟內發現至少20名女性的性愛片。不僅如此，他還偷拍被害少女的身分證件，並用實名與身分證件的照片，將這些性愛片一一歸檔留存。

柴田供稱，自己是透過筆電上的鏡頭或是安裝在車鑰匙上的針孔攝影機偷拍，但是攝影的目的只是想要看自己性交的樣子，並沒有其他用途。而他的手機內也記載著曾經買春過的少女名字與時間日期。

警方懷疑柴田長期進行兒童買春，截至目前為止至少已經花費600萬日幣（約新台幣123萬元）的買春費用，接下來將會持續調查是否還有其餘罪刑。