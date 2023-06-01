妻產後4天亡　丈夫下班崩潰「抱棺木痛哭」：拚命工作換來一生悲痛

▲時隔22天，他仍無法釋懷，天天以淚洗面，抱著妻子的棺木痛哭。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名送貨司機妻子上月生產，但他的公司只讓他放2天陪產假，怎知重返工作崗位後，下班回家一推開門才發現老婆已全身僵硬過世，連最後一面也沒見到。心痛的他迄今仍天天以淚洗面，直言拚死拚活工作換來的卻是一生悲痛，與愛妻陰陽兩隔，自責在妻子最需要他的時候，沒有陪在她的身邊。

綜合中國報、星洲網報導，馬來西亞男子艾斯里在沙巴擔任送貨司機，隨著第一個孩子即將出世，他向公司遞交陪產假申請，然而雇主卻只給他放2天，並非政府規定的7天。5月5日這天，愛妻順利把孩子生下來，他也放了5日、6日兩天，隨即返回工作崗位。

然而就在5月9日這天，艾斯里下班回家一推開門才發現妻子已經過世，陳屍床上，留下他與出生才4天的孩子，而孩子則是因為肚子餓，在妻子身旁不斷哭泣。

「我拚命工作，回家開門，卻看到老婆全身僵硬，死在剛出世孩子身邊」，他對於妻子的離世感到相當自責，由於工作關係，幾乎沒有時間照顧妻子與孩子，然而拚死拚活工作換來的卻是與愛妻陰陽兩隔，在妻子最需要他的時候，沒有陪在她的身邊，就連最後一面也沒有見到，抱著妻子的棺木痛哭。

艾斯里在喪親期間並沒有拿到工資，直言「倒不如之前拿無薪假照顧已故妻子更好」，公司還在妻子過世後，要求他不要怪罪公司。他迄今仍無法釋懷，感到相當心痛，天天以淚洗面。

消息曝光後引發大批網友關注，譴責雇主的行為不人道，促請當局能夠重新審查當地的勞工法，以便進行相應修改。