含愛國者、麻雀飛彈！美宣布90億烏克蘭軍援　警告不得攻擊俄境內

▲美國31日宣布提供烏克蘭價值3億美元軍援。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國31日宣布對烏克蘭提供價值3億美元（約新台幣92億元）軍事援助，包括愛國者防空系統、AIM-7麻雀中距空對空飛彈（Sparrow）、數千萬發彈藥等，但同時警告基輔當局，美國的武器不應用於攻擊俄羅斯境內。

綜合法新社等報導，美國此波最新軍事援助價值3億美元，將使美國對烏克蘭的安全援助總額達到376億美元，而這次美方提供援助的時機，正值烏克蘭準備展開反攻，要把俄軍從東南部大片占領區趕出境外。

美國國防部表示，這批3億美元軍援包括愛國者防空系統、AIM-7麻雀中距空對空飛彈（Sparrow）、復仇者防空系統、刺針防空飛彈所需彈藥，以及海馬斯多管火箭系統（Himars）使用的彈藥、155mm和105mm口徑炮彈、105mm戰車彈藥與祖尼火箭彈。另外，美方也提供逾3000萬發小型武器彈藥。

聲明提及，美國將持續與盟友夥伴合作，為烏克蘭提供滿足其即時戰場需求和長期安全援助需求。

不過白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）強調，美方不論是在公開場合或私底下都已和烏克蘭表明，「我們不支持攻擊俄羅斯境內，不允許、不鼓勵在俄羅斯境內發動攻擊」。

柯比說，「我們不會告訴他們要在何處發動攻擊，也不會告訴他們別在哪裡展開襲擊，總統澤倫斯基與他的軍事指揮官終須決定他們要做什麼。我們絕對不希望看到他們使用美國提供的設備對俄羅斯境內發動攻擊」。