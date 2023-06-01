　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

跟蹤21歲前女友「想把她斬首」狂捅40刀　男被判終身監禁

▲▼ 。（圖／翻攝自推特／Metropolitan Police）

▲安娜（左）提出分手，但丹尼斯（右）無法接受，尾隨安娜持刀攻擊奪取她的性命。（圖／翻攝自推特／Metropolitan Police）

記者詹雅婷／綜合報導

英國倫敦2022年發生一起恐怖殺人案，30歲男子跟蹤21歲前女友，接著在巷內持刀攻擊超過40刀，在她的頸部留下明顯傷痕企圖斬首。這名男子5月31日被判處終身監禁，最低刑期29年。

綜合衛報、天空新聞報導，21歲女子安娜（Anna Jedrkowiak）2021年1月透過網路結識男子丹尼斯（Dennis Akpomedaye），兩人交往約一年之後，安娜提出分手，但丹尼斯無法接受。在這之後，丹尼斯透過威脅輕生試圖操控安娜，還對她說「我們無論如何都會在一起，我會找到妳的」。

就在2022年5月17日這天，丹尼斯等安娜下班後，尾隨她與她的友人到一條小巷，接著持刀攻擊安娜超過40刀，更在她的頸部留下明顯傷口，被調查人員認定是企圖斬首安娜。

丹尼斯當時也受了傷，使用假名前往醫院接受治療，自稱是劍術表演者，還說是因為特技出包才受傷。最終，警方在倫敦一處巴士站把他逮捕，但也發現丹尼斯從未對謀殺一事表現出悔意，且拒絕回答警方問題。

法院5月31日判處丹尼斯無期徒刑，金斯頓刑事法庭法官表示，這起攻擊事件凶殘野蠻，沒有任何證據表明丹尼斯有精神方面的問題。住在波蘭的死者母親Danuta表示，隨著女兒離世，她的心也跟著破碎，「他奪走我女兒的性命，但他這個殺人犯還活著，還會活很多年」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
2台人被下藥綁到KK園區　刑事局、外交部出手了
結婚當天才知老公是渣男！前女友「挺孕肚」終極反擊...全場石
邱繼泰不選立委了！　改由姊姊出征
綠營前黨工遭性騷挨轟「要選總統才出來講」！藍綠民代都怒了
曾獲蔡英文肯定！「厭世工程師」性騷少女外流私密照　粉專已關閉
減肥「狂喝1健康飲品」！　26歲妹子變更胖
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2寶爸驗DNA「小兒非親生」驚覺被綠！出招報復卻後悔…結局逆轉

跟蹤21歲前女友「想把她斬首」狂捅40刀　男被判終身監禁

馬力波附近俄軍基地遭襲！　逾100人死亡、400人受傷

「澳洲英雄」淪法院認證戰爭犯！被爆虐殺平民　怒告媒體卻敗訴

付不起牛郎費！26歲櫻花妹「改當外送茶」　下海養男公關

APP物色女師「上門殺害棄屍」！她認了：想殺人看看　韓警公開長相

MMA選手在小學大戰「3公尺長巨鱷」　人獸肉搏吸200人圍觀尖叫

德國報復俄羅斯　下令關閉4間俄羅斯駐德領事館

他主辦「極樂雜交趴」50次↑！老司機破800人　靠抽傭賺翻

雲霄飛車突然卡在半空中　竟因1名遊客「反悔不坐了」

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

北宜改管騎士遇攔查想逃逸　警拔槍+警棍狂抽：到底跑X小

2寶爸驗DNA「小兒非親生」驚覺被綠！出招報復卻後悔…結局逆轉

跟蹤21歲前女友「想把她斬首」狂捅40刀　男被判終身監禁

馬力波附近俄軍基地遭襲！　逾100人死亡、400人受傷

「澳洲英雄」淪法院認證戰爭犯！被爆虐殺平民　怒告媒體卻敗訴

付不起牛郎費！26歲櫻花妹「改當外送茶」　下海養男公關

APP物色女師「上門殺害棄屍」！她認了：想殺人看看　韓警公開長相

MMA選手在小學大戰「3公尺長巨鱷」　人獸肉搏吸200人圍觀尖叫

德國報復俄羅斯　下令關閉4間俄羅斯駐德領事館

他主辦「極樂雜交趴」50次↑！老司機破800人　靠抽傭賺翻

雲霄飛車突然卡在半空中　竟因1名遊客「反悔不坐了」

婁峻碩宣布雙喜臨門！　竟自肥「幫辣妹擦防曬油」享艷福

2台人被下藥綁到KK園區「脫逃摔斷腿」！刑事局、外交部出手了

疫情佔據3年大學生活！葉蕓僖22歲個展震撼反思⋯觀眾也融入作品

停止4種錯誤期待　放下之後，活得更快樂

邱繼泰不選立委了！　改由姊姊出征

動漫女神中川翔子頻收死亡威脅　推特感嘆：每次報警還是來一堆

林飛帆道歉慢半拍！他怒「只想著不弄髒自己」：最好現在退選

伍鐸肩傷注射PRP好很多　明進牛棚練投

飲料控哭了！手搖飲漲價再＋1　老賴茶棧最高貴5元

新北女踩空遭機械停車位「吃掉左腳」　被卡縫隙痛苦求救

調皮柴想偷溜被門縫卡住　趴著嚶嚶叫向媽求救＞＜

國際熱門新聞

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

自己煮粥　一家15人吃完離奇死亡

愛妻產後4天亡　丈夫抱棺木痛哭

25歲女想逃離園區　遭性侵囚禁37天

影片曝！66歲員工討加油錢　司機卻輾死他

快訊／北韓射彈！　南韓首爾發警報：隨時準備撤離

黃仁勳1招追愛妻　求婚夜卻遇濺血車禍

漢江驚見「10公尺水怪」登媒體　YouTuber破解真相

即／美國會通過「美債上限」

黃仁勳「招牌皮衣+T恤」　全是英倫知名品牌

台爆紅「大王具足蟲」拉麵登CNN　網友嚇瘋

他主辦「極樂雜交趴」50次↑！老司機破800人

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

空服員要睡覺　頭等艙乘客遭降等經濟艙

更多熱門

相關新聞

鮪魚肚男友站出來！成美文化園半價追紫薇花海

鮪魚肚男友站出來！成美文化園半價追紫薇花海

彰化「成美文化園」為熱門網美打卡景點之一，即將迎來6月到9月的紫薇花季，綠意盎然的禪風庭景，在數百棵紫薇花爆發盛開下，變身粉色花海浪漫且吸睛！園方也規劃了一系列活動，包含情侶實境解謎、浪漫打卡裝置、愛情主題門票優惠、百年夫妻樹祈福參拜、互動式拓印體驗，還有夏季限定的紫薇花意象冰淇淋、飲品等，是今夏必訪的彰化景點！

1心態成「戀愛絆腳石」！

1心態成「戀愛絆腳石」！

12星座增加「安全感」撇步　雙魚別忘減少小劇場

12星座增加「安全感」撇步　雙魚別忘減少小劇場

跟女房東續攤「前男友找上門」！小鮮肉掏槍糗了

跟女房東續攤「前男友找上門」！小鮮肉掏槍糗了

花蓮單身聯誼「一起做披蕯」　9對男女成情侶

花蓮單身聯誼「一起做披蕯」　9對男女成情侶

關鍵字：

分手情侶約會前女友斬首

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面