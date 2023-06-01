▲民進黨中央黨部。（示意圖／記者陶本和攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前黨工控訴遇性騷後向當時婦女部主任許嘉恬反映，卻被問「妳為什麼不跳車」、「怎麼沒有叫出來」，惹來各界撻伐。日前才獲民進黨徵召參選新北市第十一選區（新店）立委的吳崢指出，自己當下已向秘書長許立明表達對此事的關切，對方也表達黨一定會非常慎重地來處理，絕不會息事寧人。

吳崢說，很抱歉，這樣的事在民進黨發生，黨不只沒能防範未然，更未積極處理，是該要檢討、改進的地方。披上印有黨徽的戰袍，無論幾天，民主進步黨的理想與不足，都要一起承擔。

吳崢透露，昨天深夜他向秘書長表達對此事的關切，秘書長也表達黨一定會非常慎重地來處理，絕不會息事寧人。道歉、究責，是最基本的要求。更何況在這件事上，道歉和追究責任，也已經遲到。

吳崢也喊話，請大家給勇敢站出來的人，最大的支持和溫暖；也請大家給民進黨，最嚴厲的批評和鞭策，因為必須拿出具體的作為和自我要求，才能重拾社會的信任，也向任何反串、嘻笑、質疑受害當事人的留言者說，請停止你們無知、無恥、幼稚的行為。

針對遭控性騷吃案，民進黨聲明，時任婦女部主任在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，致同仁更受傷害，黨部深感遺憾；中央黨部秘書長得知此訊息後，非常重視，除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任及主席室主任共同進行調查了解。

民進黨強調，主席室主任與性平部主任所組成之調查小組已於今日與受傷害當事人見面談話，親自了解詳情。除提供當事人必要協助、後續法律服務外，並鄭重承諾，將繼續進行後續調查與相關懲處，，今10點45分則將舉行記者會。

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