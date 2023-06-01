間諜衛星墜毀！北韓官媒「罕見公開畫面」　火速承認發射失敗

▲ 北韓官媒罕見公開火箭千里馬號發射失敗照片。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

北韓5月31日首度發射搭載軍事偵察（間諜）衛星「萬里鏡-1型」的運載火箭「千里馬-1型」，卻因引擎、燃料特性不穩等問題，升空不到7分鐘後墜毀，沒想到官媒不僅火速對外承認任務失敗，隔天還罕見公開發射畫面，不過對人民則是隻字不提。

綜合《紐西斯新聞社》等韓媒，北韓外宣媒體《朝中社》1日以「誰都不能否認我們發射衛星的主權權利」為題，刊出領導人金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正談話，同時公開「千里馬-1型」前一天在平安北道鐵山郡東倉里發射場噴出火焰升空的照片。

▲ 千里馬號升空不到7分鐘墜毀。（圖／路透）

韓媒分析，照片中的發射地點離海邊很近，與過去外界所知的西海外星發射場截然不同，應為近期在附近新建的第2發射場。而發射體前端較粗且較短，與彈頭細於彈體的北韓飛彈外觀有所不同。

北韓親自公開任務失敗的消息及畫面實屬罕見，《朝中社》在5月31日發射火箭的2小時30分鐘過後，就透過國家宇宙開發局正式承認發射失敗，並強調此次發射的是衛星而非洲際飛彈（ICBM）等武器，分析稱是為企圖彰顯發射行為的正當性。

不過《朝中社》屬於對外宣傳用官媒，國內居民無法觀看，人民看得到的《勞動新聞》、《朝鮮中央TV》、《朝鮮中央放送》等對內宣傳媒體則未刊登任何有關間諜衛星的報導。