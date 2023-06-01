全球首例　加拿大「每支香菸」都要加註警語：每一口都有毒

▲加拿大每一根香菸都須直接印上健康警語。（圖／翻攝加拿大衛生部）



記者吳美依／綜合外電報導

加拿大衛生部5月31日宣布，未來將要求「每一支香菸」都必須直接印上健康警語，例如「香菸致癌」、「每一口都有毒」等等，成為全球第一個採取類似措施的國家。

CNN及BBC報導，加拿大誓言2035年把菸草使用量減至5%以下，如今推出最新規定，要求單支香菸、小雪茄、菸斗等菸草製品直接印上健康警語，此政策將從今年8月1日起分階段實施，預計到了2025年4月，所有市售菸草產品上都會印有健康警語，使得人們「幾乎不可能」避開。

1989年起，加拿大就在香菸盒外部印製健康警語，衛生部未來計畫把範圍擴及香菸盒內部，同時引入更多資訊內容，擴大遏止效果。

▲加拿大計畫2035年把全國菸草使用率降至5%以下。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



加拿大衛生部長杜克洛斯（Jean-Yves Duclos）表示，「菸草使用仍是加拿大最嚴重的公衛問題之一，也是我國致病及過早死亡的主要可預防因素。」心理健康與成癮部部長貝內特（Carolyn Bennett）指出，菸草使用每年奪走約4.8萬名加拿大人性命，而這項改變是「大膽的一步」。

吸菸被廣泛認為是肺癌、心臟病及中風的風險因素，加拿大最新政策受到加拿大癌症協會、加拿大心臟及中風基金會、加拿大肺病協會的歡迎，他們希望藉此遏止人們、尤其青少年吸菸。

▲加拿大成為全球第一個要求菸草製品直接印上健康警語的國家。



1965年，美國通過「聯邦香菸標籤及廣告法」（Federal Cigarette Labelling and Advertising Act），成為世上第一個要求在香菸包裝上印製警語的國家，此後該國吸菸率顯著降低，但仍有一些研究發現，這對高度依賴尼古丁的人而言，並沒有威懾效果。

美國疾病管制與預防中心（CDC）數據指出，1960年代中期，美國42%成人是吸菸者，2021年該數字降至歷史新低點11%，但電子菸使用率有所上升。另據2021年加拿大全國菸草及尼古丁調查，該國15歲以上吸菸者的比例約為10%，不過與美國情況類似，電子菸使用率也更高，大約是17%。