瑪娃撲沖繩！那霸機場「全面關閉」　300航班取消、學校停課

▲沖繩大部分學校停課，那霸機場也關閉。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風瑪娃1日、2日將會最接近日本沖繩縣，目前先島群島首當其衝，風雨猛烈，受此影響，那霸機場被迫關閉，航班全面停飛。從那霸、宮古以及石垣等位於沖繩縣內的機場日本國內線班機，就有至少300航班取消，約2萬人受到影響。

根據《日本放送協會》報導，氣象廳表示，瑪娃在當地時間1日上午7時（台灣時間上午6時）已經抵達沖繩縣宮古島南南東110公里遠的海域，並以時速15公里的速度朝北北東前進。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺。包含宮古島在內的先島群島，有部分地區已進入瑪娃的十級風暴風圈，沿岸掀起大浪。瑪娃預計2日最接近沖繩本島。

根據《琉球時報》報導，由於劇烈雨勢，氣象廳在當地時間1日上午8時30分（台灣時間上午7時30分）對沖繩本島中南部、久米島、宮古島以及石垣島發布暴風警報，預計1日上午也會對沖繩本島北部發布暴風警報。沖繩縣教育委員會宣布，除了大東島地區以外，所有公立幼兒園、小學、國中以及縣立高中一律停課。

沖繩都市單軌電車也宣布，那霸機場站與日子浦西站分別於上午10時55分、上午11時發出最後一班列車後，整日停駛。那霸機場目前則是全面關閉，所有航班停飛。

根據《全日本新聞網》報導，全日空自沖繩縣內那霸、宮古以及石垣機場起降的112航班全面取消，影響8000人。日航則有74航班取消，影響超過6400人。此外，日本越洋航空66航班停飛、空之子航空26航班停飛。總計超過300航班取消，至少影響2萬人，而2日預計也將有部分航班停飛。