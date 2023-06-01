美跨黨派眾議員提決議案　籲台美洽簽租稅協定





▲范霍倫表示，台灣是美國重要經濟夥伴。（圖／翻攝推特「@Sky_Lee_1」）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

美國參院外委會亞太小組主席范霍倫今天協同5位跨黨派參議員提出決議案，呼籲美台洽簽稅務協定。他說，台灣是美國重要經濟夥伴，台美企業卻遭雙重課稅，阻礙進一步投資機會。

民主黨籍的范霍倫（Chris Van Hollen）今天協同參院外委會亞太小組共和黨首席議員羅姆尼（Mitt Romney）及4位跨黨派參議員，重新提出一項決議案，呼籲美台洽簽稅務協定，避免雙重課稅問題。

范霍倫去年7月曾在上屆國會與共和黨籍參議員薩斯（Ben Sasse）提出類似決議案。

根據范霍倫辦公室公布的資料，決議案指出，美國與66國簽有所得稅協定，包括中國，台灣是美國第8大貿易夥伴，美國對台出口商品服務支撐近19萬個本土工作機會，台灣在美累計投資達137億美元（約新台幣4233億元），雙方卻未簽署所得稅協定。

決議案表示，美台所得稅協定能降低課稅，提高經濟效率與整合，有助強化雙邊貿易與投資關係，呼籲拜登政府與台灣著手談判。

范霍倫透過新聞稿說：「台灣是美國關鍵經濟夥伴，目前台美企業卻遭雙重課稅，對他們造成不必要負擔，阻礙進一步投資與提升台美夥伴關係機會。」

羅姆尼呼應指出，台灣是美國長期可信賴夥伴，美國稅務政策應反映對美台關係的承諾，他很驕傲能與其他參議員共同提出此項決議案，協助雙方持續強化關係。

推動台美避免雙重課稅協定（ADTA）是總統蔡英文政府重點工作之一。蔡總統近年與美方友人會面，經常提及此事，包括去年8月接見時任參院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）訪團，就曾當面表達希望未來能與美國簽署避免雙重課稅協定，為雙方相互投資創造更多利基。

根據資誠稅務諮詢顧問公司，目前台灣企業赴美投資美國子公司，獲利除需先繳納美國企業所得稅21%，稅後盈餘匯回台灣前還需再負擔30%的美國股利扣繳；儘管扣繳稅負可抵減台灣營所稅，但整體實質稅率仍高達44.7%，讓不少台商在評估赴美投資時有些卻步。

若台美簽署稅務協定，也可望解決跨國稅務爭議。對於同時符合台灣、美國稅務居民身分，或是同時會在台美取得收入的人士，雙方簽訂稅務協定後，當遇上可能被雙重課稅情況時，可透過「相互協議」的方式解決兩地間租稅爭議案件。

參議院決議案不會遞交總統簽署，故不具法律效力，但是國會態度立場的重要表達。