　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金與正嗆美國無權批評：軍事偵察衛星很快將升空　展開任務

▲朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正表示北韓有權捍衛國土，發射軍事偵察衛星。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓官媒《朝中社》今（1日）晨指出，北韓最高領導人金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正表示，北韓軍事偵察衛星將會很快升空進入軌道，並且開始執行任務。

北韓周三（31日）證實當天發射軍事偵察衛星，但運載火箭在第二段分離時故障，墜落南韓西面海域。對此，金與正捍衛北韓發射衛星與國防的權利，而若有人要指責北韓，那麼所有早已經發射軍事偵察衛星的國家，包括美國，都應該受到同樣譴責。她接著稱，這些國家就像一團幫派一樣。

《朝中社》表示，北韓很清楚與美國對抗的長期性，並將盡一切努力加強「全面戰爭」的威懾。聲明著強調，當美國與其盟友繼續侵犯北韓主權的魯莽行為，北韓不會永遠袖手旁觀。

北韓31日上午6時27分首度向南發射搭載軍事偵察衛星「萬里鏡-1型」的運載火箭「千里馬-1型」，雖採用洲際彈道飛彈（ICBM）發射技術，最後卻因引擎、燃料特性不穩而墜落西海（黃海）。

《韓聯社》指出，南韓國家情報院當天下午分析北韓發射火箭失敗的原因，指出北韓此次發射時過度改變發射飛行路徑，過去北韓發射火箭時第1、2節火箭飛行路徑呈一直線，但此次卻先是設定偏西的路徑，之後又將路徑改為偏向東側，最後產生技術性問題，導致發射失敗墜海。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／民進黨：終止與該導演一切合作
快訊／開鍘！ 民進黨副秘許嘉恬即刻停職
快訊／軍公教調薪拍板！　調幅擬達4%
台9線酒駕鬼切！　慘遭無照駕駛撞死
「3萬房貸補貼」網站卡死！　全場氣炸：完全進不去
快訊／雨還沒停！　大雨轟5縣市
問性騷受害者「為何不跳車」　許嘉恬臉書被灌：可示範？
快訊／性騷吃案被罵翻　民進黨10：45回應
快訊／李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

用自己精子讓患者懷孕生9孩　醫搭手工飛機突然「空中解體」身亡

全球首例　加拿大「每支香菸」都要加註警語：每一口都有毒

俄新一輪轟炸基輔3死　飛彈殘骸墜下「險砸中轎車」驚險畫面曝光

瑪娃撲沖繩！那霸機場「全面關閉」　300航班取消、學校停課

馬斯克重登全球首富寶座！　「身價1923億美元」超車LVMH執行長

只因「空服員要睡覺」　頭等艙乘客被逼讓位降等經濟艙

快訊／「美債上限」眾議院表決通過了　法案將送參議院

美跨黨派眾議員提決議案　籲台美洽簽租稅協定

紐時：俄羅斯船隻暗地運油至中國　疑違反制裁

漢江驚見「10公尺水怪」登媒體　YouTuber破解真相

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

用自己精子讓患者懷孕生9孩　醫搭手工飛機突然「空中解體」身亡

全球首例　加拿大「每支香菸」都要加註警語：每一口都有毒

俄新一輪轟炸基輔3死　飛彈殘骸墜下「險砸中轎車」驚險畫面曝光

瑪娃撲沖繩！那霸機場「全面關閉」　300航班取消、學校停課

馬斯克重登全球首富寶座！　「身價1923億美元」超車LVMH執行長

只因「空服員要睡覺」　頭等艙乘客被逼讓位降等經濟艙

快訊／「美債上限」眾議院表決通過了　法案將送參議院

美跨黨派眾議員提決議案　籲台美洽簽租稅協定

紐時：俄羅斯船隻暗地運油至中國　疑違反制裁

漢江驚見「10公尺水怪」登媒體　YouTuber破解真相

讓利近億元　大直商業宅賣6年終售出

快訊／「房貸補貼3萬元」今早9時開放申請　內政部：系統湧入2萬人

陸網紅傳遭下藥賣到KK園區「本尊現身受訪」！揭現況：信息均不實

獨／臘腸犬送養三重！「整片背燒焦」遭扔枋寮水溝　領養男搞失蹤

鼓勵參加機車駕訓班　中央+南投縣府最高補助1600元

《FF16》製作人初登台！6／29憑遊戲片進場看吉田

搖滾天團ONE OK ROCK宣布9月來台開唱　「連嗨2天」票價3種任選

民進黨吃案前黨工性騷案　賴香伶：過去秉持的性平理念在哪？

隊史第2年就率隊奪龍頭！國王主帥萊恩獲年度教頭

快訊／性騷吃案挨轟　民進黨性平部：終止與該導演一切合作

調皮柴想偷溜被門縫卡住　趴著嚶嚶叫向媽求救＞＜

國際熱門新聞

25歲女想逃離園區　遭性侵囚禁37天

影片曝！66歲員工討加油錢　司機卻輾死他

黃仁勳1招追愛妻　求婚夜卻遇濺血車禍

快訊／北韓射彈！　南韓首爾發警報：隨時準備撤離

漢江驚見「10公尺水怪」登媒體　YouTuber破解真相

即／美國會通過「美債上限」

黃仁勳「招牌皮衣+T恤」　全是英倫知名品牌

台爆紅「大王具足蟲」拉麵登CNN　網友嚇瘋

川普副手變對手　美前副總統彭斯傳宣布參選

日經：西方科技業若想去台化 重組供應鏈代價高昂

「渴望自由」菲律賓人盼離婚合法化

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

美債上限表決前市場不安　美股收黑134點

韓媒譏北韓火箭「千里墜海」　金正恩目睹全程

更多熱門

相關新聞

台灣肥胖率比日本高10倍　在日台人揭差異

台灣肥胖率比日本高10倍　在日台人揭差異

「國民營養健康狀況變遷調查」數據顯示，台灣肥胖盛行率為45.4%，其中男性為53.4%，女性為38.4%。相較之下日本的肥胖盛行率大約只有4%，相關話題在台日之間的網友引發熱議。近日就有一位在日台人在PTT發文表示，3個生活習慣差異，造成了台日之間肥胖盛行率的巨大差距。

韓媒譏北韓火箭「千里墜海」　金正恩目睹全程

韓媒譏北韓火箭「千里墜海」　金正恩目睹全程

北韓饑荒自殺人數暴增40%　金正恩發怒了

北韓饑荒自殺人數暴增40%　金正恩發怒了

瑪娃來勢洶洶！沖繩明至少180航班取消

瑪娃來勢洶洶！沖繩明至少180航班取消

東京最高「雲霄飛車」出包！19人被卡半空中

東京最高「雲霄飛車」出包！19人被卡半空中

關鍵字：

北韓日韓要聞金與正軍事偵察衛星

讀者迴響

熱門新聞

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

58歲楊繡惠突po超音波照！　

83歲《教父》艾爾帕西諾又當爸！　小54歲女友懷孕8月

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面