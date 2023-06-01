金與正嗆美國無權批評：軍事偵察衛星很快將升空　展開任務

▲金與正表示北韓有權捍衛國土，發射軍事偵察衛星。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓官媒《朝中社》今（1日）晨指出，北韓最高領導人金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正表示，北韓軍事偵察衛星將會很快升空進入軌道，並且開始執行任務。

北韓周三（31日）證實當天發射軍事偵察衛星，但運載火箭在第二段分離時故障，墜落南韓西面海域。對此，金與正捍衛北韓發射衛星與國防的權利，而若有人要指責北韓，那麼所有早已經發射軍事偵察衛星的國家，包括美國，都應該受到同樣譴責。她接著稱，這些國家就像一團幫派一樣。

《朝中社》表示，北韓很清楚與美國對抗的長期性，並將盡一切努力加強「全面戰爭」的威懾。聲明著強調，當美國與其盟友繼續侵犯北韓主權的魯莽行為，北韓不會永遠袖手旁觀。

北韓31日上午6時27分首度向南發射搭載軍事偵察衛星「萬里鏡-1型」的運載火箭「千里馬-1型」，雖採用洲際彈道飛彈（ICBM）發射技術，最後卻因引擎、燃料特性不穩而墜落西海（黃海）。

《韓聯社》指出，南韓國家情報院當天下午分析北韓發射火箭失敗的原因，指出北韓此次發射時過度改變發射飛行路徑，過去北韓發射火箭時第1、2節火箭飛行路徑呈一直線，但此次卻先是設定偏西的路徑，之後又將路徑改為偏向東側，最後產生技術性問題，導致發射失敗墜海。