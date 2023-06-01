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英相蘇納克赴歐洲政治共同體峰會　主打安全議題

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

▲英國首相蘇納克以安全議題為此次重點。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦31日專電

「歐洲政治共同體」峰會6月1日舉行。英國首相府預告，首相蘇納克將聚焦打擊組織犯罪和非法移民、強化歐洲對俄防禦等議題。英國將是2024年峰會主辦國。

歐洲政治共同體（European Political Community, EPC）由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於去年發起，被視為在去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，廣納歐盟成員國以外歐洲各國的協商平台，涵蓋尋求加入歐盟的烏克蘭、摩爾多瓦等東歐國家。

EPC去年10月首次召開峰會，地主國為捷克；明天登場的峰會由摩爾多瓦主辦，接著10月將移師西班牙，2024年上半則是在已於2020年脫離歐盟的英國。

明天總計將有來自47個國家的領導人前往距首都基希納烏（Chișinău）車程一小時內的包博卡（Bulboaca）村，出席在歷史逾120年的米密城堡（Mimi Castle）舉行的峰會。米密城堡也是葡萄酒莊園。摩國政府表示，已規劃在峰會期間讓各國官方和媒體代表品嚐優質摩爾多瓦葡萄酒。摩爾多瓦葡萄酒年產量可達近2億瓶。EPC峰會是人口約400萬的摩爾多瓦歷來主辦過的最大型國際會議。

英國首相府表示，蘇納克（Rishi Sunak）將向與會各國強調，合作管控邊界、打擊非法移民及其背後組織犯罪集團攸關歐洲安全。除了自歐洲大陸穿越英吉利海峽（English Channel）企圖非法進入英國的案例，首相府指出，在歐盟方面，去年以非正規手段跨越歐盟邊界的人數較前年暴增64%。

總部位於波蘭首都華沙的歐盟「歐洲國際邊界管理署」（Frontex）1月公告，去年有紀錄的非正規跨境事件初步總計約33萬起，較前一年（2021年）增長64%，這也是自2016年以來最高數據。

Frontex指出，這已是連續第二年歐盟非正規移民數大幅增加，其中以敘利亞、阿富汗和突尼西亞人為大宗，合計佔約47%。相關數據未納入自俄羅斯去年2月24日全面侵略烏克蘭以來，至去年底為止進入歐盟國家的近1300萬烏克蘭難民；同一時期，約1000萬烏克蘭公民有歐盟離境紀錄。

首相府指出，在EPC峰會期間，蘇納克將與西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）會晤，確保接下來陸續在西班牙和英國舉行的峰會將持續以跨國合作打擊非法移民為重點議題之一。

此外，蘇納克將召集安全事務圓桌會議，與波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）共同主持；除了非法移民與組織犯罪，協助烏克蘭、摩爾多瓦等俄羅斯周邊國家抵禦莫斯科樣態多元的侵略和干預行為，也將是議程重點。

柯維立（James Cleverly）3月曾訪問摩爾多瓦和喬治亞，期間宣布加碼1000萬英鎊（約新台幣3億8000萬元）支援摩爾多瓦的經濟、能源和政府治理改革，並投入50萬英鎊，協助喬治亞在2024年舉辦自由、公平、避免外力干預的國會大選。

摩爾多瓦和喬治亞都是遭莫斯科單方面劃入「勢力範圍」、「歷史固有疆域」的國家；莫斯科數次透過發動政變、民眾示威以及選舉干預等手段，企圖在兩個國家扶植對俄方有利的政權。

莫斯科並非法軍事占領兩國部分領土（包括高達20%的喬治亞領土），在摩爾多瓦以及喬治亞分別扶植所謂的聶斯特河沿岸（Transnistria）共和國，以及阿布哈茲（Abkhazia）和南奧賽提亞（South-Ossetia）共和國等魁儡政權。莫斯科善於操作族群矛盾、利益集團分贓等元素，至少自蘇聯時代以來行之有年。

英國參與協助摩爾多瓦和喬治亞強化安全防衛，包括對抗俄羅斯發動的網路攻擊和資訊戰。為協助摩爾多瓦收容大量烏克蘭難民、減少俄方成功利用難民對摩國社會造成的壓力「見縫插針」的機會，蘇納克將在EPC峰會期間宣布加碼資助聯合國相關組織1050萬英鎊。

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