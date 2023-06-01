　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黃仁勳曝1招追到愛妻！　求婚夜卻遇嚴重車禍濺血

▲黃仁勳與愛妻Lori。（圖／翻攝推特「@ecommerceshares」）

▲黃仁勳與愛妻Lori結婚30年。（圖／翻攝推特「@ecommerceshares」）

記者張靖榕／綜合報導

輝達創辦人暨執行長黃仁勳回台掀起旋風，10多年前他難得在鏡頭前談論愛妻，表示17歲那年對太太一見鍾情，太太也是他人生第一個女朋友，之後兩人交往，卻在求婚夜當天經歷嚴重車禍。

黃仁勳先前接受中國節目《波士堂》訪問，講起愛妻Lori，有滿滿的回憶。他說與Lori是在大學時初相識，當時他只有17歲，Lori則是19歲，「可是那個時候我不敢跟她講我17歲」。

10多歲時經歷多次搬家、換學校，黃仁勳沒有交到什麼朋友，而且在學業上跳了一級，總是比班上同學小一歲，因此都被女同學當成10歲的小男孩看待，沒交過女朋友。

▲NVIDIA執行長黃仁勳與分析師問答。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃仁勳實現當初自己的理想，成功當上公司CEO。（圖／記者林敬旻攝）

「我的太太是我第一個女朋友」，黃仁勳表示，在奧勒岡州立大學期間對Lori一見鍾情，關係升溫全靠「做功課」。每當周末兩人都會一起做功課，「我還給她打電話，妳要做功課嗎？」經歷6個月後，兩人終於開始約會、吃晚餐、看電影。

Lori當時問黃仁勳之後想做什麼，他回答30歲的時候要當上公司CEO，之後也實現了理想。他第一份工作是到超微（AMD）當工程師，在公司辦的聖誕晚會上，他向Lori求婚成功，當天開著新買的車載已是未婚妻的Lori回俄勒岡州時，卻發生嚴重車禍。

「我們那天差點死了」，黃仁勳回憶當時Lori說他全身是血，但他在意的卻是車子，那是自己人生中買的第一台車。幸虧Lori只是手指輕微擦傷，他當晚到醫院就醫，車子就沒幸運了，隔天離開醫院時，愛車已成廢鐵。

鬼門關前走一遭後，雙方感情更加緊密，黃仁勳與Lori婚後育有1子1女。當時女兒黃敏珊陪同爸爸上節目，先前在飯店業工作的她，如今已在輝達擔任行銷經理，而2015年來台與朋友合資在信義區開酒吧的黃勝斌，也在將酒吧轉讓後，到輝達擔任產品經理。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／陸軍體測意外！　中校「5分鐘跳繩」休克
驚悚影片曝！貨車司機加霸王油　「重踩油門」輾死員工
特斯拉國道「自動輔助駕駛」　凌晨衝破護欄車頭全毀2傷
5億高中生墜樓！配偶遭目擊：從容走下10樓　原因曝光
6月「5大補貼」一次看！　個人最高15萬
黃仁勳曝1招追到愛妻！　求婚夜卻遇嚴重車禍濺血
民進黨性騷吃案！　受害前黨工2千字還原過程：忍住不哭躲廁所乾
大谷翔平本季首度雙響猛灌4打點　天使單場5轟大勝白襪
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金與正嗆美國無權批評：軍事偵察衛星很快將升空　展開任務

台美21世紀貿易倡議　預定今晚正式簽署首批協定

影片曝！66歲員工討加油錢　司機突重踩油門輾死他

馬斯克、貝佐斯肖像遭冒用！　英國也傳名人廣告詐騙案

英相蘇納克赴歐洲政治共同體峰會　主打安全議題

川普副手變對手！美前副總統彭斯　傳下週宣布問鼎白宮

黃仁勳「招牌皮衣+T恤」愛牌曝光！　全是英倫知名品牌

美債上限表決前市場不安　美股收黑134點、台積電ADR跌3.32%

黃仁勳曝1招追到愛妻！　求婚夜卻遇嚴重車禍濺血

日經：西方科技業若想去台化　重組供應鏈代價高昂

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

安孝燮救病患手遭鋼筋穿過　《金師傅3》演技爆發...看哭了！

金與正嗆美國無權批評：軍事偵察衛星很快將升空　展開任務

台美21世紀貿易倡議　預定今晚正式簽署首批協定

影片曝！66歲員工討加油錢　司機突重踩油門輾死他

馬斯克、貝佐斯肖像遭冒用！　英國也傳名人廣告詐騙案

英相蘇納克赴歐洲政治共同體峰會　主打安全議題

川普副手變對手！美前副總統彭斯　傳下週宣布問鼎白宮

黃仁勳「招牌皮衣+T恤」愛牌曝光！　全是英倫知名品牌

美債上限表決前市場不安　美股收黑134點、台積電ADR跌3.32%

黃仁勳曝1招追到愛妻！　求婚夜卻遇嚴重車禍濺血

日經：西方科技業若想去台化　重組供應鏈代價高昂

新冠反撲！診所每天塞爆　醫喊3點建議

快訊／陸軍體能鑑測意外！中校「5分鐘跳繩」休克　葉克膜搶救中

金與正嗆美國無權批評：軍事偵察衛星很快將升空　展開任務

「TOYOTA新年式Yaris」登場！搭第5代新油電更會跑、更省油

十大夢幻CEO！張忠謀奪冠　黃仁勳、郭台銘擠進前5名

股東會紀念品領了嗎？　調查：股民最愛商品卡、文具最雷

東港鮪魚吃到飽！5家Buffet餐廳菜色升級不加價　還有松葉蟹海鮮桶

未禮讓行人撞死過斑馬線婦　駕駛自首仍要關半年

在早上與另一半完成5個小動作　維持感情其實很簡單

台美21世紀貿易倡議　預定今晚正式簽署首批協定

鐵肺女夜市拿麥飆唱！　民眾圍觀：台灣好聲音

國際熱門新聞

25歲女想逃離園區　遭性侵囚禁37天

黃仁勳1招追愛妻　求婚夜卻遇濺血車禍

快訊／北韓射彈！　南韓首爾發警報：隨時準備撤離

黃仁勳「招牌皮衣+T恤」　全是英倫知名品牌

日經：西方科技業若想去台化 重組供應鏈代價高昂

「渴望自由」菲律賓人盼離婚合法化

川普副手變對手　美前副總統彭斯傳宣布參選

台爆紅「大王具足蟲」拉麵登CNN　網友嚇瘋

美債上限表決前市場不安　美股收黑134點

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

影片曝！66歲員工討加油錢　司機卻輾死他

韓媒譏北韓火箭「千里墜海」　金正恩目睹全程

女公園哺乳被性侵　警曝光5分鐘音檔

馬斯克發文揭「手機空間」　驚見Pornhub

更多熱門

相關新聞

輝達與台積電綁更緊　三星剉咧等

輝達與台積電綁更緊　三星剉咧等

NVIDIA、台積電、ASML、新思科技四家半導體大廠決定攜手合作，加速開發 2 奈米與更先進晶圓製造製程，尤其半導體 EDA 大廠新思科技及 EUV 龍頭 ASML，組合令人驚豔。

黃仁勳沒保鑣？輝達：維安費破2000萬

黃仁勳沒保鑣？輝達：維安費破2000萬

黃仁勳狂讚「這道菜」好吃又可怕！餐廳被挖出

黃仁勳狂讚「這道菜」好吃又可怕！餐廳被挖出

黃仁勳減薪10%也不怕！NVIDIA飆漲身價破兆　全球富豪排行升至34

黃仁勳減薪10%也不怕！NVIDIA飆漲身價破兆　全球富豪排行升至34

徐旭東談黃仁勳　反問「我明天穿皮衣股價會上來嗎？」

徐旭東談黃仁勳　反問「我明天穿皮衣股價會上來嗎？」

關鍵字：

黃仁勳輝達NvidiaLoriNVDA

讀者迴響

熱門新聞

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

瑪娃減弱輕颱！今全台變天　7縣市大雨

83歲《教父》艾爾帕西諾又當爸！　小54歲女友懷孕8月

妻懷孕後不給碰！人夫「無性生活30年」崩潰求離

58歲楊繡惠突po超音波照！　

台大弟「泡茶上癮」月討5萬！爸不敢退休

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

即／颱風環流發威！9縣市大雨特報

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面