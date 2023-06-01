黃仁勳曝1招追到愛妻！　求婚夜卻遇嚴重車禍濺血

▲黃仁勳與愛妻Lori結婚30年。（圖／翻攝推特「@ecommerceshares」）

記者張靖榕／綜合報導

輝達創辦人暨執行長黃仁勳回台掀起旋風，10多年前他難得在鏡頭前談論愛妻，表示17歲那年對太太一見鍾情，太太也是他人生第一個女朋友，之後兩人交往，卻在求婚夜當天經歷嚴重車禍。

黃仁勳先前接受中國節目《波士堂》訪問，講起愛妻Lori，有滿滿的回憶。他說與Lori是在大學時初相識，當時他只有17歲，Lori則是19歲，「可是那個時候我不敢跟她講我17歲」。

10多歲時經歷多次搬家、換學校，黃仁勳沒有交到什麼朋友，而且在學業上跳了一級，總是比班上同學小一歲，因此都被女同學當成10歲的小男孩看待，沒交過女朋友。

▲黃仁勳實現當初自己的理想，成功當上公司CEO。（圖／記者林敬旻攝）

「我的太太是我第一個女朋友」，黃仁勳表示，在奧勒岡州立大學期間對Lori一見鍾情，關係升溫全靠「做功課」。每當周末兩人都會一起做功課，「我還給她打電話，妳要做功課嗎？」經歷6個月後，兩人終於開始約會、吃晚餐、看電影。

Lori當時問黃仁勳之後想做什麼，他回答30歲的時候要當上公司CEO，之後也實現了理想。他第一份工作是到超微（AMD）當工程師，在公司辦的聖誕晚會上，他向Lori求婚成功，當天開著新買的車載已是未婚妻的Lori回俄勒岡州時，卻發生嚴重車禍。

「我們那天差點死了」，黃仁勳回憶當時Lori說他全身是血，但他在意的卻是車子，那是自己人生中買的第一台車。幸虧Lori只是手指輕微擦傷，他當晚到醫院就醫，車子就沒幸運了，隔天離開醫院時，愛車已成廢鐵。

鬼門關前走一遭後，雙方感情更加緊密，黃仁勳與Lori婚後育有1子1女。當時女兒黃敏珊陪同爸爸上節目，先前在飯店業工作的她，如今已在輝達擔任行銷經理，而2015年來台與朋友合資在信義區開酒吧的黃勝斌，也在將酒吧轉讓後，到輝達擔任產品經理。