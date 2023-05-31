瑪娃來勢洶洶！沖繩明至少180航班取消　桃園飛沖繩也有異動

▲瑪娃直逼沖繩，多數航班受到影響（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風瑪娃逐漸遠離台灣，並朝北方往沖繩靠近，日本氣象廳預測，瑪娃6月2日將會最接近宮古島與沖繩本島，屆時將帶來暴風、大雨以及巨浪。而從沖繩起降的航班也接連受到影響，光是全日空6月1日就有110航班取消、日本航空取消70航班。虎航稍早也宣布6月1日IT230/IT231的桃園-沖繩那霸往返航班取消。

根據《時事通信社》報導，氣象廳指出，沖繩縣宮古島目前已經進入瑪娃的七級風暴風圈，當地時間31日下午2時20分（台灣時間下午1時20分）也觀測到瞬間最大陣風每秒27.7公尺。氣象廳預測，各地6月1日的瞬間最大陣風將分別為先島群島每秒45公尺、沖繩本島每秒40公尺、大東島每秒30公尺。

瑪娃在當地時間31日下午3時（台灣時間31日下午2時）已經抵達宮古島南邊290公里遠的海域，並持續以時速10公里的龜速往北邊移動。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺。

瑪娃對沖繩地區帶來的影響預計將持續至6月3日，當地部分商家已經提前關門。沖繩縣知事玉城丹尼則呼籲民眾與觀光客避免非必要外出。

全日空6月1日自沖繩起降的110航班確定停飛，而日本航空同一天也有70航班取消。光是2間航空公司的航班，就有1萬4000名旅客受到影響。而6月2日預計也會有大量航班取消。

虎航稍早則在官網宣布，6月1日IT230/IT231的桃園-沖繩那霸往返航班確定取消，而6月2日從桃園飛往沖繩的IT230將延後至6月3日上午起飛，從沖繩飛往桃園的IT231則是延後至6月3日上午12時30分起飛。