北韓饑荒民眾餓死　自殺人數「暴增40%」！金正恩怒：輕生是叛國行為

▲北韓近年饑荒嚴重，餓死者和輕生者人數暴增。圖為31日從南韓京畿道坡州市所拍攝的北韓開城特別市開豐郡農村景象。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近年來糧食供應不足的問題嚴重惡化，玉米、稻米物價更暴漲超過6成，導致餓死的民眾與往年相比增長3倍，國內自殺率與去年相比高出40%，引發其最高領導人金正恩高度關注，甚至還將輕生定義為「叛國行為」。

根據《韓聯社》，南韓國家情報院院長金奎顯今（31）日下午出席國會情報委員會接受質詢，透露北韓內部情勢受到民生經濟凋敝影響而非常不樂觀，光是玉米的價格和去年第一季相比就暴漲60%、稻米價格則暴漲近30%，創下金正恩執政以來的最高紀錄。

民生經濟凋敝、饑荒問題嚴重引發北韓內部情勢更加不穩，光是重大犯罪的件數就高達300多件，比起去年同期的100多件還要多出3倍，甚至為了竊取物資，北韓境內還出現了投擲私製炸彈等大型且具組織性的犯罪。

尤其北韓最近一年輕生死亡的民眾，比起去年還要多出40%，為此金正恩將輕生定義為「違反社會主義的行為」，緊急指示當局擬定相關對策。

另外，南韓國情院也指出，北韓5月往返中國的列車班次，從原本的1天1班增加到1天2班，目前正在準備開放往返中國遼寧省丹東市、北韓新義州市之間的道路，同時思考何時能開放朝中邊境，而5月首都平壤市的發燒患者數量暴增，因此當局將平壤市部份地區設定為「準安全地區」，限制居民移動。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388