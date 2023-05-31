普丁心腹：英對俄發動未宣戰的戰爭　可把英官員視為合法軍事目標

▲俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁心腹梅德韋傑夫31日表示，英國向烏克蘭提供軍事援助，實際上是在對俄羅斯發動未宣戰的戰爭，英國任何官員都可以被視為合法軍事目標。這是對英國外交大臣30日稱烏克蘭有權為自我防衛攻擊境外軍事目標所做出的回應。

綜合俄羅斯衛星通訊社、英國天空新聞等報導，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）出訪愛沙尼亞期間被問及莫斯科遭受無人機襲擊一事，他強調不揣測攻擊來源，但攻擊正當境外軍事目標應該被視為烏克蘭自我防衛行動的一環，且烏方有權自衛。

針對柯維立的說法，俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）說，「今天，英國作為烏克蘭的盟友，以設備和專業人員的形式向烏克蘭提供軍事援助，也就是說，實際上是在對俄羅斯發動未宣戰的戰爭，在這種情況下，（英國）任何官員都可以被視為合法軍事目標」。他還以「永遠的敵人」來稱呼英國。

The UK’s Foreign Secretary Cleverly has stated that Ukraine “has the legitimate right to … project force beyond its borders to undermine Russia’s ability to project force into Ukraine itself.” According to him, legitimate military targets beyond Ukraine’s border are part of its… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 31, 2023

依據俄羅斯聯邦國防部的說法，烏克蘭5月30日對莫斯科設施發動無人機恐怖襲擊，整個行動涉及8架無人機，其中5架被擊落、3架受到電子戰干擾偏離預定目標。不過烏克蘭已否認與莫斯科無人機襲擊事件有關。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示，美國並不支持在俄羅斯境內發動攻擊，仍在進行相關評估，不過要為俄烏戰爭負起責任的一方是俄羅斯。